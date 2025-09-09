你喝過嗎？好市多7款人氣飲品 日本這款綠茶最驚艷

好市多7款人氣飲品中，最令人驚艷則是來自日本的「伊藤園無糖綠茶」。（資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕在炎熱的天氣，飲品已成為民眾消暑的主要選擇，然在物價飆漲之際，物美價廉，且品項包羅萬象的好市多（Costco），則成為消費者採購首選之一，至於那些飲品是值得一試，根據保健食品專家，從好市多市社群中人氣飲品中，挑選了7款進行實測，結果最令人驚艷則是來自日本的「伊藤園無糖綠茶」，而最大雷則是科克蘭的橙汁，口感偏酸，還帶有一股異常刺鼻的味道。

外媒報導，《吃這個，不要那個！》作家費羅贊桅杆（Ferozan Mast）表示，好市多有許多不錯的飲料選擇，無論是汽水還是綠茶，價格一向實惠，錯過可惜。

然而在眾多品項中，那些飲品是值得一試的呢？她特別從好市多愛好者社群中頗具人氣的飲品中，挑選了7款，並從「不可或缺」到「可以跳過」的程度進行排名。

1.伊藤園 無糖綠茶（ITO EN）

若還沒試過這款來自日本的「伊藤園無糖綠茶」，Ferozan Mast認為那真是遺憾。這是她最喜愛的瓶裝綠茶之一，而好市多的售價遠低於一般零售通路。這款茶不僅無糖、富含營養，還口感清爽，是替代汽水與含糖飲料的理想選擇。

2.Kirkland Signature 全豆咖啡（法式烘焙）

這是她首次嘗試Kirkland的全豆咖啡，結果出乎意料地好。咖啡香氣濃郁，使用法式濾壓壺沖煮後風味極佳。Ferozan Mast表示，這款咖啡絕對會成為她的常備品。

3.AG1綜合營養粉

AG1是１款營養補充與益生菌粉末，只需加水攪拌即可飲用。雖稱不上美味，但飲用後身體感覺良好。Ferozan Mast強調，AG1在好市多的價格具高度競爭力，也因此成為她願意回購的原因之一。

4.Poppi 果味氣泡飲

Poppi的Juicy Faves系列讓她驚喜連連。不僅風味出色，作為汽水的健康替代品也令人滿意。每罐含糖5克，這點她稍感可惜，因為她平時偏好無糖飲品。不過整體來說，Poppi仍是她本次試喝中相當喜愛的１款，尤其是覆盆子玫瑰口味（Raspberry Rose）表現出色。

5.Waterloo 氣泡水

身為氣泡水愛好者的Ferozan Mast（平時偏好Polar品牌），看到好市多上架了Waterloo，自然毫不猶豫入手。這款氣泡水泡感剛好，沒有惱人的化學後味。雖然風味偏淡，但若推出口味更濃郁的版本，她會考慮回購。

6.Kirkland 有機椰子水

剛開瓶（尚未冷藏）時，這款椰子水的風味不甚理想，但冰過之後有明顯改善。她喜歡它不含添加糖且標榜有機，但整體味道仍稍顯單調。若找不到Harmless Harvest，她或許會考慮再次購買。

7.Kirkland Signature 橙汁

這款橙汁讓她大失所望。口感偏酸，還帶有一股異常刺鼻的味道，讓人聯想到油漆去除劑。整體表現不佳Ferozan Mast表示這不會是她會回購的產品。

