晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

你喝過嗎？好市多7款人氣飲品 日本這款綠茶最驚艷

2025/09/09 14:23

好市多7款人氣飲品中，最令人驚艷則是來自日本的「伊藤園無糖綠茶」。（資料照）好市多7款人氣飲品中，最令人驚艷則是來自日本的「伊藤園無糖綠茶」。（資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕在炎熱的天氣，飲品已成為民眾消暑的主要選擇，然在物價飆漲之際，物美價廉，且品項包羅萬象的好市多（Costco），則成為消費者採購首選之一，至於那些飲品是值得一試，根據保健食品專家，從好市多市社群中人氣飲品中，挑選了7款進行實測，結果最令人驚艷則是來自日本的「伊藤園無糖綠茶」，而最大雷則是科克蘭的橙汁，口感偏酸，還帶有一股異常刺鼻的味道。

外媒報導，《吃這個，不要那個！》作家費羅贊桅杆（Ferozan Mast）表示，好市多有許多不錯的飲料選擇，無論是汽水還是綠茶，價格一向實惠，錯過可惜。

然而在眾多品項中，那些飲品是值得一試的呢？她特別從好市多愛好者社群中頗具人氣的飲品中，挑選了7款，並從「不可或缺」到「可以跳過」的程度進行排名。

1.伊藤園 無糖綠茶（ITO EN）

若還沒試過這款來自日本的「伊藤園無糖綠茶」，Ferozan Mast認為那真是遺憾。這是她最喜愛的瓶裝綠茶之一，而好市多的售價遠低於一般零售通路。這款茶不僅無糖、富含營養，還口感清爽，是替代汽水與含糖飲料的理想選擇。

2.Kirkland Signature 全豆咖啡（法式烘焙）

這是她首次嘗試Kirkland的全豆咖啡，結果出乎意料地好。咖啡香氣濃郁，使用法式濾壓壺沖煮後風味極佳。Ferozan Mast表示，這款咖啡絕對會成為她的常備品。

3.AG1綜合營養粉

AG1是１款營養補充與益生菌粉末，只需加水攪拌即可飲用。雖稱不上美味，但飲用後身體感覺良好。Ferozan Mast強調，AG1在好市多的價格具高度競爭力，也因此成為她願意回購的原因之一。

4.Poppi 果味氣泡飲

Poppi的Juicy Faves系列讓她驚喜連連。不僅風味出色，作為汽水的健康替代品也令人滿意。每罐含糖5克，這點她稍感可惜，因為她平時偏好無糖飲品。不過整體來說，Poppi仍是她本次試喝中相當喜愛的１款，尤其是覆盆子玫瑰口味（Raspberry Rose）表現出色。

5.Waterloo 氣泡水

身為氣泡水愛好者的Ferozan Mast（平時偏好Polar品牌），看到好市多上架了Waterloo，自然毫不猶豫入手。這款氣泡水泡感剛好，沒有惱人的化學後味。雖然風味偏淡，但若推出口味更濃郁的版本，她會考慮回購。

6.Kirkland 有機椰子水

剛開瓶（尚未冷藏）時，這款椰子水的風味不甚理想，但冰過之後有明顯改善。她喜歡它不含添加糖且標榜有機，但整體味道仍稍顯單調。若找不到Harmless Harvest，她或許會考慮再次購買。

7.Kirkland Signature 橙汁

這款橙汁讓她大失所望。口感偏酸，還帶有一股異常刺鼻的味道，讓人聯想到油漆去除劑。整體表現不佳Ferozan Mast表示這不會是她會回購的產品。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財