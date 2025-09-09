晴時多雲

逾60歲日本單身平均存款352萬元！不是理財 主要來源靠「它」

2025/09/09 12:43

逾60歲日本單身平均存款352萬元！不是靠理財，主要來源靠退休金。（彭博）逾60歲日本單身平均存款352萬元！不是靠理財，主要來源靠退休金。（彭博）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕隨著平均壽命延長，許多人會利用儲蓄和退休福利來為退休做準備，而這2種準備對單身人士尤為重要，根據調查，日本60多歲單身平均儲蓄為1679萬日元（約新台幣352.59萬元），而主要來源是退休金，至於如何使用退休金，有逾2成民眾認為將退休金以現金形式存起來是最大的錯誤。

根據日媒《LIFE&MONEY》報導，根據金融經濟教育推進機構的《2024年家庭金融行為民意調查》，為了幫助單身人士確定儲蓄，依照不同年齡分析平均儲蓄和中位數儲蓄。

在60多歲平均儲蓄為1679萬日元（約新台幣352.59萬元）、中位數350萬日元（約新台幣73.5萬元）、70多歲平均1634萬日元（約新台幣343.14萬元）、中位數475萬日元（約新台幣99.75萬元）， 從平均存款來看，30多歲的人在400萬日元（約新台幣84萬元）左右，40多歲的人在800萬日元（約新台幣168萬元）左右，500多萬日圓（約新台幣105萬元）從50多歲到60多歲的大幅成長，推測原因之一是退休金。

另一方面，從中位數來看，到60歲為止，存款額還不到100萬日元（約新台幣21萬元），顯示個人存款金額有很大差異。50多歲和60多歲的中位數也有很大差異，顯示退休金的影響很大。

因此，在職時如何準備退休以及如何使用退休金是決定退休儲蓄的重要因素。

根據400F株式會*開展的Okaneko退休福利調查顯示，大多數人對退休福利心存疑慮和疑問，第１名：「擔心退休金是否足夠」（54.5%）；第2名：「擔心投資和管理會虧錢」（25.2%）；第3名：「不知道從哪裡開始」（14.1%）。

至於如何使用退休金，最常見的失敗案例是「我把退休金以現金形式存起來（結果沒投資就縮水了）」（20.5%）、「我自行決定，沒有諮詢專家」（17.3%）以及「我沒有決定好退休儲蓄金額，結果生活開銷過大」（15.0%）。

根據同１項調查，57.8% 的人在退休金的使用方面獲得成功，第１名：「我在領取退休金之前就開始投資了」（23.9%）；第２名：「我對退休後的收入和支出進行了詳細的模擬」（18.2%）；第３名：「我從…收集了資訊在領取退休金之前，先閱讀書籍和網路」（17.0%）。

專家表示，退休金可能是一筆不小的數目，有些人可能會考慮用它來投資，但隨著年齡的增長，承擔風險變得越來越困難。如果可能的話，在工作期間收集資訊是個好主意，如果可能的話，盡量在自己的風險承受範圍內進行投資。

專家進一步指出，考慮到近期物價上漲、少子老化等問題，擁有充足的儲蓄至關重要，然而，要穩定地存下一筆錢並非易事，因此，建議每個為退休儲蓄準備的人，即使金額不大，也要從每月固定的金額開始，積存到一定金額後，再進行投資。

