美股收盤》輝達博通領漲！道瓊升114點 台積電ADR勁揚1.55％

2025/09/09 06:07

美股週一走高。（彭博社）美股週一走高。（彭博社）

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕投資人準備迎接數據密集的一週，其中包括兩份備受關注的通膨數據。在晶片股帶動下，美股週一走高，其中科技股佔比高的那斯達克指數創下新高，上漲0.45%，標普500指數上漲0.21%，道瓊工業指數上漲114點、0.25%，費城半導體指數上漲0.84%，台積電ADR勁揚1.55%，收在247.19美元。

綜合外媒報導，上週五公布的非農就業報告疲軟，加劇投資人對美國就業市場的擔憂，並預計今年將多次降息。投資人正在等待本週兩份重要的通膨報告，以更深入地了解美國經濟的健康狀況。8月生產者物價指數（PPI）報告將於週三公布，消費者物價指數（CPI）報告將於週四公布。

根據芝加哥商品交易所集團（CME）的FedWatch工具，交易員已完全消化聯準會9月降息1碼的預期，並反映出有10%的機率可能降息2碼。

晶片巨頭博通上漲3.2%，延續自上週四宣布預計人工智慧相關收入將大幅成長以來的漲勢，其市值已達1.6兆美元，是華爾街市值第七大。輝達也扭轉跌勢上漲0.77%，亞馬遜上漲1.51%，微軟上漲0.65%。

道瓊工業指數上漲114.09點或0.25%，收45514.95點。

那斯達克指數上漲98.311點或0.45%，收21798.699點。

S&P 500指數上漲13.65點或0.21%，收6495.15點。

費城半導體指數上漲48.211點或0.84%，收5809.611點。

