買盤無力支撐 豐興廢鋼、鋼筋盤價下滑

豐興受國際原料行情持續走跌影響，本周盤價維持下滑。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕電爐大廠豐興（2015）公布本週盤價，受國際原料行情持續走跌影響，國內廢鋼收購價每公噸下調200元，鋼筋基價每公噸調降300元，型鋼牌價則維持平盤。調整後價格分別為廢鋼收購價每公噸7800元，鋼筋基價1萬6700元，型鋼牌價每公噸2萬3800元。

豐興指出，美國大船廢鋼本週無報價，日本2H廢鋼小跌至每公噸310美元（約新台幣9160元），美國貨櫃廢鋼小跌至305美元（約新台幣9280元），澳洲鐵礦砂由每公噸102.8美元上漲至104.35美元（約新台幣3128元上漲至3175元）。

請繼續往下閱讀...

市場觀察，中國9月3日閱兵結束之後，該國北方鋼廠增產，鐵礦砂需求增加，支撐價格走揚，但成品與半成品市場承壓下跌，長期政策利多仍支撐市場情緒。美國廢鋼隨著內銷鋼價下滑，亞洲需求疲弱、出口報價小跌。日本廢鋼內銷收購價下跌，受越南風災與假期影響需求放緩，出口報價小跌。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法