台銀攜手8家銀行 啟動黃金RWA代幣化

2025/09/08 20:34

台銀攜手8家銀行，啟動貴金屬RWA代幣化跨行實證專案。（台銀提供）台銀攜手8家銀行，啟動貴金屬RWA代幣化跨行實證專案。（台銀提供）

〔記者陳梅英／台北報導〕台灣銀行於8月22日宣布，正式啟動「貴金屬業務運用RWA代幣化技術跨行應用聯合實證」專案，成為國內金融業針對貴金屬進行的大型RWA代幣化計畫。此次專案由台銀主導，並與土地銀行、華南銀行、彰化銀行、上海商銀、台灣中小企銀、永豐銀行、中國信託以及將來銀行等八家金融機構合作，透過金融科技創新園區（FinTechSpace）的聯合自主實證機制，共同探索區塊鏈在貴金屬業務的創新應用。

不同於國際市場多聚焦於無形金融資產的代幣化，台銀選擇以黃金等有形資產為主題，並透過智能合約設計跨機構交付模式，評估如何提升服務效率、降低成本，並測試與實體分行服務的整合可能性。本次專案動員九家銀行跨部門超過百位專業人員參與，涵蓋業務、法遵、數位金融及資安等領域，顯示業界對金融科技創新的高度重視。

台灣銀行貴金屬部經理楊天立指出，實證架構採「雙層式設計」，銀行間帳務以聯盟鏈代幣進行清算，客戶端則維持「黃金存摺」操作模式，並在模擬環境中測試跨行提領等應用場景。他表示，智能合約自動執行交易規則，不僅能提升清算效率，也將為未來發展分散式金融服務開啟更多可能性。未來消費者持有的黃金代幣，除保值功能外，還可望透過質押等機制創造額外收益。

此外，台銀創新實驗室主任盧建志補充，此次專案將由區塊鏈技術公司灣谷科技（BSOS）提供技術支援，涵蓋代幣鑄造、轉讓、提領及銷毀等全生命週期管理。跨行合作所累積的經驗，未來可望成為產業標準與最佳實務指引，協助主管機關制定相關政策。

台銀表示，專案預計於年底前完成初步成果，提出代幣發行架構、業務模式與政策建議。此次跨行合作不僅是技術上的創新嘗試，更是金融業邁向數位化、國際化的重要里程碑，期待推動台灣成為亞太區數位資產創新的關鍵據點。

