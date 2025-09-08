大研生醫明掛牌上市 第4季將推首支保養品

大研生醫（7780）明天將掛牌上市，大研生醫董事長張家銘（右）表示，預計第4季跨入保養品市場。（記者楊雅民攝）

〔記者楊雅民／台北報導〕以開發保健食品聞名的大研生醫（7780）明天將掛牌上市，大研生醫董事長張家銘表示，預計第4季跨入保養品市場，推出首支外泌體精華液，明年則主攻日本保健食品市場，並可望於第4季由日本跨進東南亞市場。

大研生醫（7780）上市前有6615張股票開放公開申購，每股承銷價為158元，吸引了46萬71人熱烈參與申購，中籤率僅1.44%，以承銷價158元計算，共凍結市場資金約726.9億元。



張家銘指出，大研生醫全年營收約7~8成來自網路購物，第4季受惠於電商重頭戲雙11與雙12檔期，皆是大研生醫全年營收最旺的一季，單季營收幾乎是前3季的總合，不少大研生醫的熟客皆利用雙11、雙12檔期促銷優惠時囤貨。

他表示，台灣保健食品市場規模約1700億元、日本保健食品市場規模約為1兆日圓，大研生醫已和日本前3大保健食品代工廠合作，開發日本版保健食品。

並計劃明年底從日本子公司跨進東南亞保健食品市場，初期將鎖定越南、印尼、泰國、馬來西亞等市場，主要是台灣對東南亞保健食品關稅仍高達30%，從日本代工製造到出貨為零關稅。

