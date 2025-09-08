桃園用電激增至全台1成 台電推觀園「室內型變電所」阻隔電磁場

台電表示「觀園超高壓變電所」採用新一代「屋內型」設計，有效阻隔電磁場，將對民眾的影響降至最低。（台電提供）

〔記者廖家寧／台北報導〕桃園市近10年用電戶數成長達17.4%，用電量近300億度，占全國用電量超過10%。對此，台電規劃興建「觀園超高壓變電所」，直接引進大潭電廠的電力，以兼顧產業發展與供電穩定；台電強調，變電所是採用新一代「屋內型」設計，有效阻隔電磁場，將對民眾的影響降至最低。

台電說明，變電所的功能是將電力進行轉換與分配，如同城市供水系統的配水池，必須靠近用戶端才能有效供水。因此，變電所必須設置在負載中心，而非發電廠區，以避免長距離輸電所帶來的風險與損耗。尤其超高壓變電所為電力供應的樞紐，必須位於整個供電轄區的核心。

台電進一步說明，目前大潭電廠的電力主要經由新竹湖口竹工變電所，再送至桃園龍潭變電所，最後才分配到南桃園各區域型變電所。這種長距離輸送模式不僅會造成電力耗損，也增加了輸電線路發生事故的風險。

針對民眾關切的電磁場議題，台電表示，觀園變電所將採新一代「屋內型」設計，主要電力設備均在屋內，電磁場可有效被建築結構體阻隔，同時亦將採取高標準監測與防護措施，並公開透明呈現數據，消除居民疑慮。

台電表示，觀園變電所不僅兼顧用電需求，也能融入社區環境，針對周遭居民對於變電所仍有疑慮，台電將持續強化地方溝通，爭取民眾認同。

