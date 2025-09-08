時薪最高3378元！外媒揭「8個工作」高薪又能在家上班

《FinanceBuzz》整理了8種時薪約75美元或以上的高薪遠端工作。（示意圖，彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕對許多人來說，在家工作是理想的工作模式，它可以節省通勤時間、減輕壓力，並提供更多彈性。事實上，有些高薪工作讓你可以在家工作，而不必每隔幾個小時就參加會議，美國財經媒體《FinanceBuzz》整理了8種時薪約75美元（約新台幣2281元）或以上的遠端工作。

1.雲端工程師：薪資約每小時73.51至111美元（約新台幣2236至3376元）。雲端工程師負責建立和維護各行各業公司的雲端基礎設施，需要擁有技術相關領域的學士學位、扎實的程式設計能力以及相關經驗。大部分工作是獨立的程式編寫或系統配置，通常可以連續數小時（甚至數天）都不需要開會。

2.首席資料科學家（Lead Data Scientist）：薪資約每小時70.47至104美元（約新台幣2144至3163元）。首席資料科學家分析大量數據，幫助企業做出策略決策，多數職位至少需要學士學位，以及統計或數據分析背景。工作多為專注於建模與報告，面對面交流需求有限。

3.機器學習工程師（Machine Learning Engineer）：時薪約73.27至121美元（約新台幣2229至3680元）。機器學習工程師負責建構與訓練AI模型以解決實際問題，需要電腦科學背景與機器學習框架經驗。大部分時間會花在編碼、測試和調整模型，而不是開會。

4.財務經理（Financial Manager）：薪資約每小時77.74美元（約新台幣2365元）。財務經理負責管理企業或個人的預算、預測和財務報告，通常需要學士學位及約五年的金融經驗。由於工作依賴大量文件與書面流程，主要以電子郵件溝通，通常不需視訊會議。

5.電腦與資訊系統經理（Computer and Information Systems Manager）：薪資為每小時82.31美元（約新台幣2504元）。此職位負責規劃及指導企業的IT相關活動，雖然需要技術知識與領導經驗，但大部分協調工作可透過專案管理工具完成。

6.區塊鏈架構師（Blockchain Architect）：薪資為每小時88.46美元（約新台幣2691元）。區塊鏈架構師負責設計和建構銀行、物流、網路安全等行業的區塊鏈系統，雖然需要特定技術專長，但很多任務可獨立完成。因為所有工作都需詳細記錄，實時會議需求通常較低。

7.網路安全架構師（Cybersecurity Architect）：薪資每小時88.94美元（約新台幣2706元）。網路安全架構師負責建立與維護安全系統，防止網路攻擊。此職位需要強大的技術背景，許多雇主也偏好研究所以上學歷。

8.軟體開發經理：薪資為每小時111.06美元（約新台幣3378元）。軟體開發經理負責帶領開發團隊並監督軟體專案。需要學士學位、開發經驗，以及管理能力。

