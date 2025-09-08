半導體大展登場 君悅住房率100％、自助餐訂位率逾85％

台北君悅總經理蔡鍈華。（記者王憶紅攝）

〔記者王憶紅／台北報導〕SEMICON Taiwan 2025半導體大展9月10日至12日登場，台北君悅酒店指出，受惠地利之便，展期3天的住房率100%，各餐廳也皆有不錯的表現，其中又以3間自助餐最旺，訂位率約85 %以上，挹注第三季營運表現，而第四季是餐飲旺季，樂觀看第四季表現。

除第三、四季營運樂觀外，台北君悅總經理蔡鍈華表示，今年適逢開幕35周年，自第一季起即運用凱悅天地會員禮遇推出回饋方案吸客，持續以「會展酒店優勢」，結合全台最大客房量體及館內9間餐飲、13間多功能宴會廳，驅動今、明年整體營收表現。

「台北洲際酒店」預計於2025年開幕，而柏悅（Park Hyatt）、安達仕（Andaz）跟四季酒店（Four Seasons）等明年都將陸續進駐信義計畫區，對此，蔡鍈華表示，信義計畫區過去一直都有國際品牌陸續營運，君悅可說一直面對激烈的競爭，但只要基本功做好，就不擔心競爭。

根據台灣交通部觀光署資料顯示，2024年來台旅客超過 785 萬人次，2025年有望突破900 萬，加上台灣國際航線據點及班次密度逐步提升，對於有70%國際旅客比例的台北君悅而言，拓展國際自由行、商務休閒新客源與強化品牌影響力，都將是營運首重任務。

展望2026年，蔡鍈華說，台北君悅酒店將以審慎態度持續推動營運表現，並視市場走向與國際旅遊復甦情況，逐步調整策略，期盼國際客源再擴張，以「Destination Travel」帶動來台旅遊市場活力，吸引更多高端旅客來台。

蔡鍈華表示，2025 -2026年是飯店市場復甦後相當關鍵的時刻，期盼觀光產業得以在大環境政策推動下，針對會展經濟、獎勵旅遊及餐飲有更多元的激盪創新與發展，持續引領台北君悅與業主豐隆集團，為餐飲、住房及宴會活動蓄積營運量能。

