晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 證券產業

半導體大展登場 君悅住房率100％、自助餐訂位率逾85％

2025/09/08 19:06

台北君悅總經理蔡鍈華。（記者王憶紅攝）台北君悅總經理蔡鍈華。（記者王憶紅攝）

〔記者王憶紅／台北報導〕SEMICON Taiwan 2025半導體大展9月10日至12日登場，台北君悅酒店指出，受惠地利之便，展期3天的住房率100%，各餐廳也皆有不錯的表現，其中又以3間自助餐最旺，訂位率約85 %以上，挹注第三季營運表現，而第四季是餐飲旺季，樂觀看第四季表現。

除第三、四季營運樂觀外，台北君悅總經理蔡鍈華表示，今年適逢開幕35周年，自第一季起即運用凱悅天地會員禮遇推出回饋方案吸客，持續以「會展酒店優勢」，結合全台最大客房量體及館內9間餐飲、13間多功能宴會廳，驅動今、明年整體營收表現。

「台北洲際酒店」預計於2025年開幕，而柏悅（Park Hyatt）、安達仕（Andaz）跟四季酒店（Four Seasons）等明年都將陸續進駐信義計畫區，對此，蔡鍈華表示，信義計畫區過去一直都有國際品牌陸續營運，君悅可說一直面對激烈的競爭，但只要基本功做好，就不擔心競爭。

根據台灣交通部觀光署資料顯示，2024年來台旅客超過 785 萬人次，2025年有望突破900 萬，加上台灣國際航線據點及班次密度逐步提升，對於有70%國際旅客比例的台北君悅而言，拓展國際自由行、商務休閒新客源與強化品牌影響力，都將是營運首重任務。

展望2026年，蔡鍈華說，台北君悅酒店將以審慎態度持續推動營運表現，並視市場走向與國際旅遊復甦情況，逐步調整策略，期盼國際客源再擴張，以「Destination Travel」帶動來台旅遊市場活力，吸引更多高端旅客來台。

蔡鍈華表示，2025 -2026年是飯店市場復甦後相當關鍵的時刻，期盼觀光產業得以在大環境政策推動下，針對會展經濟、獎勵旅遊及餐飲有更多元的激盪創新與發展，持續引領台北君悅與業主豐隆集團，為餐飲、住房及宴會活動蓄積營運量能。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財