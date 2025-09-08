台股創新高投資人免驚 法人：追蹤美股走勢與台股量能變化

保德信市值動能50 ETF（009803）經理人張芷菱表示，指數來到高檔，建議投資人後市持續追蹤費城半導體指數與輝達走勢，其次是台股的量價變化。（資料照，記者塗建榮攝）

〔記者張慧雯／台北報導〕台股今（9）日再度刷新歷史新高紀錄!開盤後不久一度衝高至24729.96點，雖然收盤漲勢收斂，終場上漲52.8點、收在24547.38點。保德信市值動能50 ETF（009803）經理人張芷菱表示，指數來到高檔，建議投資人後市持續追蹤費城半導體指數與輝達走勢，其次是台股的量價變化，成交量至少需維持在4500億元水準，方有利支撐指數攻堅。

她分析，台股上週五突破下降趨勢線，今日再度改寫歷史新高，搭配本週即將登場的蘋果秋季發表會與台北國際半導體展，再度挹注台股題材面有所表現；張芷菱指出，蘋果將於美國時間9日舉辦秋季新品發表會，業界看好iPhone新機有望激發果粉新一波購機熱潮，帶動台廠相關蘋果供應鏈受惠，根據消息指出，蘋果為衝刺AI，已經與Google達成協議將導入Gemini AI模型，有助激勵iPhone等硬體銷售，並同步促使Google加大投資AI基礎建設力道。

她也認為，短線指數高檔震盪機率大，建議優先布局流動性佳的績優中大型權值股，且最好挑選各產業成長前15%的優質個股，有助於篩選出營運效率較佳、較高成長性、表現較為強勢之標的，並以科技股為投資主軸，掌握台股這波AI成長契機。

