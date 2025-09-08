畢業後年薪上看千萬好誘人 這學校竟爆出學生全GG真相太慘

日本中央競馬會（JRA）旗下騎師，必須入讀位於千葉縣的「賽馬學校」。（圖取自官網）

〔財經頻道／綜合報導〕日媒披露，如果想成為日本中央競馬會（JRA，賽馬會）旗下騎師，必須入讀位於千葉縣白井市的「賽馬學校」，一旦畢業6成騎師年薪上看2000至6000萬日圓（約台幣420萬至1260萬）。但申請者年齡須介於15至20歲的男女，畢業時最高體重也不能超過49公斤，否則汰除。由於規定嚴苛，學生陸續退學或留級，導致原定明年春天出道的新晉騎師「歸零」，這是自1982年創校以來首見。

《雅虎日本》報導，JRA宣布，培養騎師的賽馬學校（千葉縣白井市）明年春季將沒有畢業生，這是該校自1982年創校以來首次出現沒有畢業生的情況。

在JRA開辦的賽馬學校，學生可以學習3年的騎術，如果通過騎師執照考試，就可以順利出道。賽馬學校三年的學費只收120萬日圓（約台幣25.2萬）的餐費，騎師課程的所有費用都是免費的。申請者必須是15至20歲的男女，國中以上學歷，並且具備符合體重限制，約46至49公斤，具體體重取決於年齡。

賽馬學校是寄宿學校，學生很少被允許外出。課程設置分為通識教育（閱讀、寫作、茶道、藝術等）、專業科目（相關法律法規、馬匹知識、運動營養管理）、專業技能（基礎馬術、障礙賽、賽道訓練、馬厩工作）和實地考察，學生們不僅要深入學習賽馬的技術知識，還要學習法律法規和合規知識，不遵守規定的學生將被開除。此外，畢業時的最高體重只能49公斤，無法控制體重的學生將被汰除。

如果他們順利度過三年的艱苦歲月，就能開啟光鮮亮麗的騎師生涯。以JRA為例，所有騎師的平均年收入為1000萬日圓（約台幣210萬）。若成為頂級騎師，年薪達到1億至2億日圓（約台幣2100萬至4200萬）。據悉，60%的騎師年薪落在2000萬至6000萬日圓之間。

根據JRA公告，「第42期（預計明年春天畢業）從192名申請者中選拔7名學生，其中4人因不遵守規定或無法控制體重遭到退學，另外3人留級，這是該校開辦以來的首例。JRA補充，「我們很遺憾未能滿足客戶的期望，我們對此負有嚴肅的責任。」

