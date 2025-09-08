晴時多雲

歐盟擬對俄實施第19輪制裁 重擊銀行和石油貿易

2025/09/08 18:48

為力挺烏克蘭總統澤倫斯基（上左），歐盟執委會主席馮德萊恩（上中）、北約秘書長呂特（上右）、法國總統馬克宏（下左）、德國總理梅爾茨（下中）和英國首相施凱爾（下右）等歐洲領袖，正在討論對俄實施第19輪制裁。（法新社）為力挺烏克蘭總統澤倫斯基（上左），歐盟執委會主席馮德萊恩（上中）、北約秘書長呂特（上右）、法國總統馬克宏（下左）、德國總理梅爾茨（下中）和英國首相施凱爾（下右）等歐洲領袖，正在討論對俄實施第19輪制裁。（法新社）

陳麗珠／核稿編輯

〔編譯孫宇青／綜合報導〕在俄羅斯對烏克蘭發動開戰以來最大規模空襲後，不僅美國總統川普嗆「第二階段」制裁準備就緒，歐盟也考慮對俄實施第19輪制裁，預料將重創俄國銀行和石油貿易。

《彭博》8日引述知情人士報導，歐盟正在考慮對約6家俄國銀行和能源公司實施新制裁，其中包括支付和信用卡系統、加密貨幣交易所，並進一步限制俄國石油貿易。

知情人士表示，歐盟最新一籃子限制措施將擴大對俄羅斯影子油輪和第三國石油貿易商的制裁力度，並可能禁止對上市油輪進行再保險。歐盟也在考慮加強對俄國主要石油公司的制裁，取消俄羅斯石油公司等一些公司目前享有的豁免，並對莫斯科軍工使用的更多商品和化學品實施出口禁令，同時對中國在內供應這些產品的外國企業實施貿易限制。

據了解，中國已成為俄軍的重要供應商，使莫斯科能夠擴大用於打擊烏克蘭城市的無人機生產規模。

此外，歐盟也在考慮首次對哈薩克部署「反規避工具」的可能性，這將禁止哈薩克進口一組特定的機器，根據歐盟的貿易數據，這些機器仍被大量轉送至俄國，用於生產武器。其他檯面上的措施包括限制簽證、限制受制裁影子油輪進出的港口，以及對人工智慧等具有軍事意義的服務實施制裁等。

歐盟希望與美國協調部分最新措施，代表團本週將前往華府與美國官員會面，討論採取聯合行動的可能性。

