台灣三星：Z Fold 7上市銷售年增2倍 「大摺疊、大成功」

三星今日宣布在台推出Galaxy Tab S11系列、Tab 10 Lite。（記者王憶紅攝）

〔記者王憶紅／台北報導〕台灣三星電子行動通訊事業部總經理陳啓蒙指出，雖然今年消費性產品受到關稅、匯率、地緣政治風險等因素影響，但台灣三星今年無論手機、平板電腦、穿戴等銷售表現不錯，其中，月前上市的 Galaxy Z Fold7、Z Flip7銷售量年成長10%、銷售額成長50%，而 Z Fold7輕薄進化、AI應用有感，好口碑帶動下，Z Fold7於上市一個月銷售量為前代同期2倍，可說是「大摺疊、大成功」。

就下半年整體手機市場表現，陳啓蒙預估，出貨量持平，但銷售金額因手機平均出貨單價（ASP）提高，可望有10%的成長。

陳啓蒙說，三星折疊手機已累積6代的用戶，今年Z Fold7、Z Flip7產品輕薄、整合AI使用與完整資安防護等特性，驅動三星折疊手機出貨持續上揚，目前三星仍居領導地位，在台摺疊機市佔率近80%。

陳啓蒙指出，三星目前已經評估是否在台推AI眼鏡，而預期第4季也會有首款3折手機等新品上市，經由多樣產品推出，今年在台營運成績將將可再刷新高。

三星今日宣布在台推出Galaxy Tab S11系列、Tab 10 Lite，陳啓蒙說，台灣整體平板市場已沉寂一段時日，但三星受惠於AI應用趨於完整、疫情期間裝置已屆換機週期，今年截至7月整體平板銷售量約成長5%、銷售額成長近15%。尤其在旗艦機種成長力道大，三星平板在B2C銷售方面是台灣Android平板銷售第一；B2B方面，三星在台醫療院所領域坐穩領導地位，未來則目標持續拓展教育市場。

