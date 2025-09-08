晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

Fed降息成定局！新台幣連3紅 收30.522元

2025/09/08 17:49

Fed降息成定局！新台幣連3紅，收30.522元。（記者陳梅英攝）Fed降息成定局！新台幣連3紅，收30.522元。（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕美國上週公布關鍵就業數據遠低於市場預期，市場普遍認為聯準會9月降息已成定局。在美債殖利率與美元指數同步走弱下，新台幣兌美元匯率盤中一舉升破30.5元大關，最高觸及30.454元，終場收在30.522元，勁揚9.3分，匯價連3紅，成交量達18.675億美元。

台股則是開高走低、終場小漲52.80點，收在24547.38點。三大法人合計買超161.4億元，其中外資續買超146.18億元。

匯市人士指出，在外資匯入及美元走弱推動下，台幣早盤一度強升，不過出口商轉趨觀望，午後匯價升幅收斂，明日將持續挑戰30.5元關卡，若能順利突破，不排除重返30.3元價位，但央行態度以及外資熱錢是否持續回流將是關鍵。

根據央行統計，截至下午四點，美元指數下跌0.49%；主要亞幣同步走強，日圓與新加坡幣分別勁揚0.46%、0.33%，台幣升值0.30%、韓元升0.15%、人民幣升0.07%。日圓因首相石破茂週日宣布辭職走勢動盪，一度貶回148.57兑1美元。

目前市場認為，聯準會9月降息1碼機率極高，甚至不排除降息2碼的可能性，今年底前降息次數亦可能由原先的2至3次，調升至3至4次。本週美國將公布消費者物價指數、生產者物價指數，除非CPI 大幅高於預期，否則難以改變降息方向，但可能使市場押注降息步調趨緩，反之，若CPI顯示物價漲幅趨緩，將強化進一步降息預期。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財