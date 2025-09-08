Fed降息成定局！新台幣連3紅，收30.522元。（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕美國上週公布關鍵就業數據遠低於市場預期，市場普遍認為聯準會9月降息已成定局。在美債殖利率與美元指數同步走弱下，新台幣兌美元匯率盤中一舉升破30.5元大關，最高觸及30.454元，終場收在30.522元，勁揚9.3分，匯價連3紅，成交量達18.675億美元。

台股則是開高走低、終場小漲52.80點，收在24547.38點。三大法人合計買超161.4億元，其中外資續買超146.18億元。

請繼續往下閱讀...

匯市人士指出，在外資匯入及美元走弱推動下，台幣早盤一度強升，不過出口商轉趨觀望，午後匯價升幅收斂，明日將持續挑戰30.5元關卡，若能順利突破，不排除重返30.3元價位，但央行態度以及外資熱錢是否持續回流將是關鍵。

根據央行統計，截至下午四點，美元指數下跌0.49%；主要亞幣同步走強，日圓與新加坡幣分別勁揚0.46%、0.33%，台幣升值0.30%、韓元升0.15%、人民幣升0.07%。日圓因首相石破茂週日宣布辭職走勢動盪，一度貶回148.57兑1美元。

目前市場認為，聯準會9月降息1碼機率極高，甚至不排除降息2碼的可能性，今年底前降息次數亦可能由原先的2至3次，調升至3至4次。本週美國將公布消費者物價指數、生產者物價指數，除非CPI 大幅高於預期，否則難以改變降息方向，但可能使市場押注降息步調趨緩，反之，若CPI顯示物價漲幅趨緩，將強化進一步降息預期。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法