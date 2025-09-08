晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

中國8月出口成長創半年低點 對美出口重挫33％

2025/09/08 17:52

中國8月對美出口暴跌33%，整體出口成長降至半年低點。（路透資料照）中國8月對美出口暴跌33%，整體出口成長降至半年低點。（路透資料照）

〔編譯魏國金／台北報導〕受提前出貨效應式微以及對美出口暴跌33%影響，中國8月出口成長降至6個月來最低點，進口成長也大幅放緩，顯示在房地產持續低迷、就業不穩定性升高之際，中國的內需仍然疲軟。

中國海關總署8日公佈，以美元計價，8月中國整體出口年增4.4%，遠低於7月的年增7.2%，以及路透經濟學家預期的5%成長，創2月以來最低點。

中國8月對美國出口年減33%，進口也下挫16%。海關數據顯示，中國8月進口年增1.3%，遠低於7月的4.1%增幅，以及經濟學家預期的3%成長。

CNBC報導，凱投宏觀中國經濟學家黃梓純指出，「隨著美中貿易休兵導致的短暫提振效應消退，以及美國升高經其他國家轉運的產品關稅，中國的出口短期將承壓」。

他也提到，由於在季節性調整後，出口月增幅度幾無改變，因此整體出口的年增放緩主要反映去年同期的高基期。

中國8月對歐盟、東南亞國協（ASEAN）與非洲出口分別激增10.4%、22.5%與近26%。今年前8月，中國對美出口年減15.5%，對歐盟、ASEAN與非洲則暴增7.7%、14.6%與近6%。

相關數據顯示，中國試圖增加對其他市場的出口，以抵銷美國總統川普的關稅壓力，然而沒有國家能與美國的消費力匹敵，今年前8月美國進口中國產品2830億美元，為中國最大單一進口國，美國曾一度每年進口中國4000億美元產品。

美中8月11日再度延長關稅休兵90天，使美國維持對中國進口平均課徵30%關稅，中國對美產品課徵10%關稅，美國同時威脅對中國轉運產品課徵40%關稅。經濟學家警告，一旦川普的關稅升至逾35%，對中國出口商而言，將是難以承受的高關稅。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財