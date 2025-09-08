中國8月出口成長創半年低點 對美出口重挫33％

中國8月對美出口暴跌33%，整體出口成長降至半年低點。（路透資料照）

〔編譯魏國金／台北報導〕受提前出貨效應式微以及對美出口暴跌33%影響，中國8月出口成長降至6個月來最低點，進口成長也大幅放緩，顯示在房地產持續低迷、就業不穩定性升高之際，中國的內需仍然疲軟。

中國海關總署8日公佈，以美元計價，8月中國整體出口年增4.4%，遠低於7月的年增7.2%，以及路透經濟學家預期的5%成長，創2月以來最低點。

請繼續往下閱讀...

中國8月對美國出口年減33%，進口也下挫16%。海關數據顯示，中國8月進口年增1.3%，遠低於7月的4.1%增幅，以及經濟學家預期的3%成長。

CNBC報導，凱投宏觀中國經濟學家黃梓純指出，「隨著美中貿易休兵導致的短暫提振效應消退，以及美國升高經其他國家轉運的產品關稅，中國的出口短期將承壓」。

他也提到，由於在季節性調整後，出口月增幅度幾無改變，因此整體出口的年增放緩主要反映去年同期的高基期。

中國8月對歐盟、東南亞國協（ASEAN）與非洲出口分別激增10.4%、22.5%與近26%。今年前8月，中國對美出口年減15.5%，對歐盟、ASEAN與非洲則暴增7.7%、14.6%與近6%。

相關數據顯示，中國試圖增加對其他市場的出口，以抵銷美國總統川普的關稅壓力，然而沒有國家能與美國的消費力匹敵，今年前8月美國進口中國產品2830億美元，為中國最大單一進口國，美國曾一度每年進口中國4000億美元產品。

美中8月11日再度延長關稅休兵90天，使美國維持對中國進口平均課徵30%關稅，中國對美產品課徵10%關稅，美國同時威脅對中國轉運產品課徵40%關稅。經濟學家警告，一旦川普的關稅升至逾35%，對中國出口商而言，將是難以承受的高關稅。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法