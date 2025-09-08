晴時多雲

國定連假＋普發1萬元 雄獅看下半年營運樂觀

2025/09/08 17:59

雄獅認為下半年營運樂觀。（雄獅提供）雄獅認為下半年營運樂觀。（雄獅提供）

〔記者王憶紅／台北報導〕雄獅旅行社（2731）8月營收23.83億元，較去年同期減少7%；若扣除去年郵輪包船2.96億元，今年8月營收較去年仍有成長。今年累計前8月營收199.9億元，年增6.62%。

展望後市，雄獅指出，受惠新增國定連假及普發1萬政策，出境旅遊市場預計將持續蓬勃發展，旅遊熱度不減，日本市場穩居熱門目的地之首，賞楓旅遊商品銷售已逾70%，北陸立山黑部地區銷況最佳；冬季滑雪則以東北與富山地區需求最為旺盛。同時，歐洲線旅遊需求顯著攀升，提前預訂趨勢明顯，聖誕與跨年旅遊商品幾近售罄，訂單更已看到明年6月。

此外，根據觀光署數據，今年上半年國人出國目的地以日本為首，人次高達327.2萬，雄獅日本子公司為鎖定日本自由行旅遊商機，投入開發目的地巴士遊商品，包括單日與多日遊程，東京、大阪、北海道、九州等熱門觀光地區皆有產品佈建，自今年6月上線以來，至今已吸引破萬人報名。整體而言，雄獅對未來營運表現樂觀以對，預期合併營收將延續穩定成長態勢。

