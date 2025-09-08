晴時多雲

徐秀蘭：台灣應提升關鍵材料自主性 避免被「卡脖子」

2025/09/08 17:24

環球晶董事長徐秀蘭今（8）日指出，未來的產業競爭，除了產能和技術，更重要的是對關鍵材料的掌握度，台灣應致力於提升材料自主率。（資料照）環球晶董事長徐秀蘭今（8）日指出，未來的產業競爭，除了產能和技術，更重要的是對關鍵材料的掌握度，台灣應致力於提升材料自主率。（資料照）

〔記者洪友芳／新竹報導〕矽晶圓大廠環球晶（6488）董事長徐秀蘭今（8）日指出，未來的產業競爭，除了產能和技術，更重要的是對關鍵材料的掌握度，台灣應致力於提升材料自主率，尤其是在容易被「卡脖子」的環節，她認為這需要政府和業界共同努力，透過國際合作、自主研發和回收再利用等方式，確保半導體產業不僅強大，還能穩定且永續發展 。

徐秀蘭同時也是SEMI全球董事會董事，SEMICON Taiwan今舉行展前記者會，她應邀以「關鍵材料，關鍵韌性：打造新世代半導體供應鏈永續基石」為題發表演講。她指出，關鍵材料可能只是微小的化學品、研磨粉或稀有氣體，但一旦供應中斷，將可能阻礙整個產業，徐秀蘭舉例日本曾制裁韓國的電子級產品，顯示關鍵材料的控制力。

徐秀蘭表示，隨著台灣全球半導體地位重要性提高，疫情與地震等事件也凸顯了全球供應鏈過度依賴單一地區的風險，因此許多國家開始推動要求廠商採取「台灣+1」策略，除了台灣生產基地外，也要在海外投資設廠，以因應城市封鎖或災害風險。市場甚至因應地緣政治，也出現「No China、No Taiwan」的聲浪，要求企業要在中國或台灣以外的地區布局，以確保供應鏈韌性。

徐秀蘭表示，稀土、高介電常數材料、光阻添加劑、CMP研磨劑和稀有氣體等都是關鍵材料 ，特別是碳化矽（SiC）和鎵（Ga）這兩種材料，前者在高性能散熱應用中表現優異，後者則是氮化鎵和砷化鎵等化合物的重要成分。然而，全球高達90%的鎵產量集中在中國，且其出口需許可證，這對產業構成潛在風險 。

SEMICON Taiwan今舉行展前記者會，徐秀蘭應邀發表演講。（記者洪友芳攝）SEMICON Taiwan今舉行展前記者會，徐秀蘭應邀發表演講。（記者洪友芳攝）

她認為，為了建立具韌性的供應鏈，產業必須從過往的「及時生產」（just-in-time）轉向「以防萬一」（just-in-case）的策略，這雖會導致成本上升，但能確保供應穩定。台灣應致力於提升材料自主率，尤其是在容易被「卡脖子」的環節 。這需要政府和業界共同努力，透過國際合作、自主研發和回收再利用等方式，確保半導體產業不僅強大，還能穩定且永續發展 。

徐秀蘭呼籲政府應制定政策，鼓勵「容易被卡住」的材料逐步在台灣實現自主生產。並加強與國際夥伴的合作，在替代氣體、環保化學品的開發上強強聯手，讓台灣半導體產業在「強」之外，還能更「穩」且更「永續」。產業的未來發展不僅需要技術與資金，更仰賴人才投入與政策支持。唯有透過自主研發、國際合作與策略性競合，台灣才能在全球供應鏈中保持領先地位，避免被卡脖子。

