換屋協處延長至18個月 房產業曝關鍵問題

房貸集中度的核心問題未解，即便換屋協處延長期限，銀行意願仍不高。（記者徐義平攝）

〔記者徐義平／台北報導〕針對央行將換屋第二戶的協處期限從1年延長至18個月，且去年9月20日以後都適用，房產業者認為，央行苦民所苦，適度將一買一賣的期限再延長半年，但實際問題卻是房貸集中度的核心問題未放寬，換屋族仍非銀行優先放貸對象，因此，仍須先找到願意收切結書的銀行，才能拿到房貸。

馨傳不動產智庫執行長何世昌表示，央行苦民所苦，考量換屋族群申貸時間冗長的困境，適時將切結出售第一屋時間延長，可望減輕換屋族違約的機率。但提醒購屋民眾仍需注意央行集中度管制仍在，部分銀行並不願收切結書，因此換屋族仍需先找到願意收切結書的銀行，才有機會獲得貸款。

銀行放貸水位仍受限

根據先前央行提供資料顯示，2023年6月至2025年5月，本國銀行辦理換屋協處案件共2142件，等於每月大概先買後賣切結一年出售的件數不到100件，顯示真正跟銀行簽切結的數量很有限，信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德認為，此次央行放寬將出售時間延長到18個月，的確可以讓換屋族鬆一口氣，但銀行可放款的資金有限，優先承作首購，仍是影響關鍵因素。

不動產開發公會全聯會理事長楊玉全表示，此次換屋協處放寬為18個月，代表央行體諒民困，但是銀行因水位受限，只能用舊貸清償額度來承作新申請房貸，使民眾無法或不易向銀行申辦房貸。而且即使以切結方式先買後賣延長至18個月，但是因銀行將耗費稽查成本，以及處理過程產生的訴訟爭議，承作意願仍不高，建議還是要針對換屋民眾取消限貸措施或至少提高成數，並調降存款準備率，打開資金水龍頭，才是解決之道。

高力國際不動產業主代表服務部董事黃舒衛表示，當初一年的換屋協處期限主要是方便先買後賣的屋主順利取得房貸成數，但因為近期市場低迷、買氣不振，使不動產的流動性更為停滯。這次的調整給央行、銀行一個下台階，也給屋主一個緩衝機會，讓大家在缺乏懲罰措施的前提下，三方都能喘一口氣，但當初買家期待的急售、降價的期待也跟著落空，在房貸荒的大環境下，拉長觀望、拉鋸的盤整時間。

