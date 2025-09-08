晴時多雲

路易莎明年攻600店 年中拼上櫃

2025/09/08 17:55

路易莎團旗下「青焰炭火熟成牛排」自助餐插旗台北美麗信花園酒店，路易莎董事長黃銘賢（右）和美麗信花園酒店總經理黃安迪（左）親自為新店站台。（記者楊雅民攝）路易莎團旗下「青焰炭火熟成牛排」自助餐插旗台北美麗信花園酒店，路易莎董事長黃銘賢（右）和美麗信花園酒店總經理黃安迪（左）親自為新店站台。（記者楊雅民攝）

〔記者楊雅民／台北報導〕以咖啡店崛起的路易莎集團（2758）旗下「青焰炭火熟成牛排」自助餐，今天插旗台北美麗信花園酒店，路易莎董事長黃銘賢表示，受到缺工影響，路易莎去年6月至今年第1季沒開什麼店，目前已導入自助點餐等自動化系統解決缺工問題，明年將大量展店，並送件申請上櫃。

黃銘賢表示，路易莎創立20年了，目前全台已開出約550家路易莎咖啡，其中直營店約180家、加盟店約370家，去年中缺工率高達2成，所以路易莎咖啡沒開什麼直營店，目前缺工問題克服了，明年將大量展店，預估明年總店數將達600店。

談到路易莎海外佈局計劃，黃銘賢指出，今年底將以合資的模式進駐美國洛杉磯開店，首店租金很便宜，初期不急著拓點，會換個方法做事，先培養品牌，回到路易莎創業的精神，要先做出好喝的咖啡、三明治和蛋糕。

隨著集團進入另一個成長階段，路易莎也積極從「咖啡品牌」轉型為「生活餐飲集團」，除咖啡本業外，也跨足餐食、健身房等業務。

「青焰」目前已展店5家，都是與飯店合作，「青焰」營收占集團營收比重也已攀升至近2成，今年會再跨進台南、高雄展店，也不排除進駐商場設點，預計明年總店數將達15間。

黃銘賢說，明年路易莎的發展速度會加快，最快今年第4季或明年上半年送件申請上櫃，力拼明年中掛牌上櫃。

