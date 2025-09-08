晴時多雲

財經 > 證券產業

昇達科8月營收1.66億元 低軌衛星占比58％

2025/09/08 17:19

昇達科8月營收1.66億元。圖左為昇達科董事長陳淑敏，右為總經理吳東義。（記者王憶紅攝）昇達科8月營收1.66億元。圖左為昇達科董事長陳淑敏，右為總經理吳東義。（記者王憶紅攝）

〔記者王憶紅／台北報導〕低軌衛星股昇達科（3491）8月營收1.66億元，7月增31%，年減17.41%（自今年6月起不計入正通科技），累計1-8月營收14.26億元，年減5.36%。

昇達科指出，8月營收月增，顯示營運已擺脫短期調整，回到成長軌道，8月低軌衛星（LEO）產品營收占比達58%，營收較7月增長68%，凸顯低軌衛星產品已成為營收成長的主要驅動力。

昇達科說，8月營收除來自出貨逐步回升外，新增訂單也呈現強勁成長，單月新增訂單金額超過3.5億元，其中低軌衛星客戶訂單占比更高達74%，目前低軌衛星在手未交訂單額已超過上半年的低軌出貨總額，顯示低軌衛星產品需求仍維持在高檔水準，並將對下半年營收形成穩健支撐。

為因應低軌衛星市場需求持續升溫，昇達科表示，台灣汐止廠新設備擴充將於10月完成，越南廠將在9月啟動24小時生產運作，兩廠產能預期在第四季均將可達目前兩廠既有規模的兩倍，為接下來大量訂單交付奠定基礎。

市場人士指出，近期國際低軌衛星產業展現高度動能，SpaceX於2025年8月成功完成第十次星艦飛行測試，具備可重複使用的超重型助推器與星艦系統，這將大幅降低每次將大型衛星星座送入低軌的成本與時間門檻。星艦火箭的逐步成熟預期會極大加速低軌衛星星座部署與快速換代的能力。

而Amazon的Project Kuiper自2025年起已正式進入大規模佈建階段，第一批27顆Kuiper衛星於四月發射後，至八月底衛星部署數已突破100顆。Amazon在Project Kuiper的雄心，顯示為一條與SpaceX Starlink並駕齊驅的低軌衛星競爭路徑，更計畫在越南設置地面站並建立終端製造與授權機構，支援其全球擴展策略。此外，Kuiper已與澳洲NBN Co策略合作，預計將取代目前老化的地面衛星系統，為偏遠地區提供高速低延遲網路服務。

市場人士說，地面應用需求的快速同步擴散，例如無人機通訊、智慧車聯網、遠端物聯網終端，以及航運與偏遠地區的低延遲網路覆蓋需求等，整個產業呈現衛星＋地面設備雙軌齊升的景象。

