威剛8月營收年增逾6成 預期Q3營運動能強勁

2025/09/08 16:37

威剛董事長陳立白看好第3季營運。（記者洪友芳攝）威剛董事長陳立白看好第3季營運。（記者洪友芳攝）

〔記者洪友芳／新竹報導〕受惠價量齊揚，記憶體模組大廠威剛（3260）8月營收年增逾6成，達49.83億元，連5月改寫歷史同期新高，並創「221個月來新高」紀錄，為史上單月營收第5高。威剛董事長陳立白看好第3季兩大記憶體同步向上推升，單季營運績效動能強勁。

陳立白表示，第3季DDR4貨源仍相當吃緊，且固態硬碟（SSD）需求轉強，工廠產線持續滿載。三大DRAM廠的DDR4停產依原計畫進行，且受到HBM發展與產能排擠影響，DDR5供給成長也相對受限，加速推升客戶訂單量能。

他說，整體而言，第3季DDR4或DDR5，威剛客戶訂單能見度持續樂觀。另一方面，目前NAND Flash原廠產出仍相當自律，需求面不僅資料中心需求火熱，消費性電子產品新品上市對儲存需求也不斷攀升，NAND Flash市況可望保持穩健走升格局。

威剛8月營收月增16.93%、年增64.53%，創2007年4月以來新高，並創下單月歷史第5高佳績；DRAM產品營收貢獻比重達61.25%，SSD為26.26%，記憶卡、隨身碟與其他產品12.49%。累計今年前8月營收為319.28億元，年增18.29%；DRAM占比60.53%，SSD 27.16%，記憶卡、隨身碟與其他產品比重為12.31%。

