財經 > 證券產業

資金回流權值股 0050盤中股價再創新高

2025/09/08 16:30

0050盤中股價再創新高。（資料照，記者方賓照攝）0050盤中股價再創新高。（資料照，記者方賓照攝）

〔記者張慧雯／台北報導〕受到市場預期美國9月降息已無懸念，今日台股由護國神山台積電（2330）領漲，元大台灣50（0050）盤中股價一度來到53.55元、創分割後新高；法人分析，美科技大廠營運展望無虞，再加上美國進入降息循環後資金回流，勢將優先回補權值股，市值型ETF表現可期。

法人指出，美國最新非農就業數據大幅轉弱，推升降息預期，將引導資金回流新興市場，台股電子權值股高度參與AI成長趨勢，將是主要買超標的。統計今年以來外資買賣超狀況，四大電子權值股包括台積電、鴻海（2317）、聯發科（2454）、台達電（2308）均已由賣轉買，台積電、鴻海第三季以來更分別獲外資逾千億買超。

根據統計，0050今年來調降費用率與分割後熱度高，截至9月5日當週投資人數已達146.9萬人，再創歷史新高，未來隨著規模持續成長，0050費用率將持續調降，有助長期複利成長。

