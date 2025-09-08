義隆電子公司義晶搶進無人機市場 ISP晶片本季量產出貨

義隆電積極發展無人機市場。（公司提供）

〔記者卓怡君／台北報導〕IC設計廠義隆電（2458）搶攻無人機市場再傳捷報，義隆電轉投資子公司義晶科技自有的影像信號處理器晶片ISP（Image Signal Processor）本季量產出貨，義隆電指出，此次結合義晶分進合擊，全力搶攻正在起飛階段且年產值達300億美元規模的無人機市場大餅，提供最佳的影像處理效能的晶片解決方案，為台灣構築無人機晶片自主化供應鏈提供最佳的選擇。

義晶科技表示，公司推出專為無人機打造的晶片，核心功能為 ISP（Image Signal Processor）影像處理。這款晶片可在強光、逆光及夜間低照度環境下，依然維持優異影像品質，並具備廣角鏡頭畸變修正能力，讓無人機獲得更廣闊且清晰的視野，目前已進入量產，同時，結合國內廠商做成整機，已成功拓展至台灣和美國兩地，並積極開拓歐盟更多國家，後續可望擴大放量出貨。目前已量產5家無人機客戶，國內約有16家無人機供應鏈廠商進行送樣測試，有望陸續貢獻營收。

據了解，義晶科技目前的目標導入甲類無人機攝影機，海外市場則包括美國、波蘭、立陶宛等國的甲類無人機客戶，也正進行測試，預計明年陸續量產並推升出貨量。

台灣積極建構無人機自主化供應鏈，義隆電強調，公司也呼應相關政策，目前在無人機晶片供應方面，結合義晶科技產品分別率先量產，並提供Mini LED Local Dimming 顯示 IC和ISP晶片等影像處理有效解決方案，並擁有出貨給全球知名的無人機廠商的量產紀錄。

同時，更深化在無人機的研發領域，義隆產品全部為臺灣製造MIT，展現獨特產品差異化。2026年義隆正式量產的無人機晶片更結合終端裝置 AI 影像辨識模型與 AI 生成式資料擴增技術，開發出具備雲台目標偵測、智慧追蹤與 360 度自動避障的無人機核心功能。而目前國內無人機雲台的鏡頭及避障中的AI影像處理器，不是採用國外整個模組，就是使用國外的AI 晶片，可惜供應鏈未能自有充分掌握。

