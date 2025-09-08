晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 證券產業

閎康8月營收4.8億元 創同期新高

2025/09/08 16:24

閎康8月營收4.8億元。圖為閎康董事長謝詠芬。（記者洪友芳攝）閎康8月營收4.8億元。圖為閎康董事長謝詠芬。（記者洪友芳攝）

〔記者洪友芳／新竹報導〕半導體檢測大廠閎康（3587）公布8月營收為新台幣4.8億元，月增1.04%，較去年同期成長10.5%，創同期新高，累積前8月營收35.67億元，較去年同期成長5.95%；閎康表示，主要成長能來自先進製程開發對於材料分析（MA）及相關測試晶片對於故障分析（FA）的需求所帶動。

閎康指出，半導體業正加速邁向2奈米、3奈米等最先進製程節點，新一代製程導入環繞閘極（GAA）電晶體架構，封裝型式亦往異質整合封裝發展。這些技術雖大幅提升晶片性能與密度，但同時也令晶片結構與製造複雜度驟增，良率與可靠度面臨更嚴峻的挑戰。面對製程微縮以及封裝型式改變伴隨而來的新瑕疵模式與變異因素，晶圓廠愈發倚重外部獨立實驗室協助，透過MA找出製程與材料問題，並以FA定位晶片缺陷來改善良率。

身為台灣最大的半導體檢測實驗室，閎康表示，憑藉一條龍的分析服務和深厚技術經驗，在先進製程、先進封裝的開發過程中扮演關鍵角色。生成式AI熱潮引爆全球算力需求， AI加速器晶片市場正呈現爆發式成長，因而各大雲端服務業者（CSP）將資本支出集中於高階GPU與自製ASIC晶片上。為了提升效能，並降低對GPU的依賴，Google、Meta、AWS 等北美雲端

巨擘紛紛投入自研 AI 專用晶片（ASIC）。根據TrendForce最新研究指出，AI伺服器需求激增，正加速美國主要CSP開發自有ASIC，每隔1～2年就推出新版本。

GPU效能提升快速，ASIC設計迭代也有加速趨勢，更加積極採用先進製程。作為半導體檢測龍頭，閎康多年深耕MA/FA/RA技術，建置了先進分析設備，包括PHEMOS-X平台、TEM、FIB等，使其有能力滿足CSP客戶對高階AI晶片嚴苛驗證的需求，成功掌握此波AI加速器自研浪潮帶來的市場機會。

閎康表示，整體而言，在先進封裝與系統技術協同最佳化（STCO）的概念之下，製程與封裝型式將同時加速演進，AI產業的軍備競賽，也推動加速器與先進製程的需求。閎康憑藉領先的分析設備與多年累積的檢測經驗，正站在這波產業變革的核心位置；隨著AI應用持續拓展，MA/FA/RA需求將持續攀升，可望為閎康營運提供長期且穩健的成長動能。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財