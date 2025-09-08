晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 證券產業

晶睿8月營收5.05億元 年月雙減

2025/09/08 16:22

晶睿8月營收5.05億元。（業者提供）晶睿8月營收5.05億元。（業者提供）

〔記者歐宇祥／台北報導〕安控大廠晶睿（3454）今日公告8月營收5.05億元，月減26.9%、年減24.2%，是今年首見年、月雙減；前8月累計營收52.27億元、年增16.1%，今年以來的年增幅度收斂。晶睿指出，客戶受景氣、政策變化調整出貨，連帶影響營運表現。

晶睿今年營運較去年回穩，不過8月表現不如預期。晶睿指出，將加強應對客戶需求變化、調整生產計畫滿足交期，持續深化核心業務、推動企業永續發展，並加速推廣雲服務及人工智慧技術，強化長期競爭力。

晶睿也表示，近期參加越南Secutech Vietnam與澳洲ASIAL等重要展會，展示AI驅動的安防技術與解決方案，包括自有品牌AI攝影機、影像安防管理系統與VORTEX雲端服務等，以拓展國際商機、提升品牌影響力。

此外，晶睿的ESG措施持續推進，首度榮獲亞洲權威人力資源媒體HR Asia頒發的「2025年亞洲最佳企業雇主獎」。本月5日晶睿舉辦25週年家庭日，邀請員工與眷屬共同觀賞味全龍隊職棒史上全壘打王林智勝的引退賽，晶睿員工揮舞25週年毛巾熱情加油，在感動與歡呼聲中，與傳奇球星一同寫下難忘回憶。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財