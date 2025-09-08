晴時多雲

跟緊台積電！李長榮化工斥資2.8億美元蓋美國廠2028年完工

2025/09/08 15:51

李長榮化工斥資2.8億美元蓋美國廠。（業者提供）李長榮化工斥資2.8億美元蓋美國廠。（業者提供）

〔記者張慧雯／台北報導〕李長榮化工於2021年底宣布跟著台積電前進亞利桑那州，總經理劉文龍今日指出，斥資2.8億美元設置年產量3萬噸的電子級異丙醇（EIPA）廠，主要是美國晶片法案的審理人員更換、進度延誤，不過，他表示，期待今年動工、2028年完工，且廠房未來不只生產EIPA，榮化手中的三大新產品未來都考慮在美國生產。

李長榮今日於國際半導體展前，搶先發表全新半導體製程濕式配方「LCY Advanced Formulations」，劉文龍表示，該系列專為先進封裝應用打造，具備卓越清洗效能、高安全性及永續創新三大核心優勢，全面支援晶圓與封裝清洗製程，提升良率與製程穩定性，同時也積極拓展電子材料版圖，包括無氟透明聚醯亞胺（CPI）及高階碳氫聚合物系列，並落實 ESG 承諾，持續朝 2050 淨零碳排願景邁進。

根據半導體研調機構Knowledge Sourcing Intelligence報告，受惠於先進封裝技術如 3D IC、Fan-Out 封裝與系統級封裝（SiP）推升對清洗劑純度與精密度的需求，濕式製程配方市場正快速成長，預估將從2025年的29.93億美元擴大至2030年41.09億美元；劉文龍表示，伴隨全球AI擴產趨勢，李長榮化工將持續投資高階清洗材料與應用技術研發，深化與晶圓代工、封裝測試（OSATs）及設備製造業者的策略合作，擴展全球市場布局

他也說，2024年電子材料占營收比重為12%，預計2029年佔比可達25%，他也說，雖然目前美國廠以電子級異丙醇（EIPA）廠為主，不過，包括半導體製程濕式配方「LCY Advanced Formulations」、無氟透明聚醯亞胺（CPI）及高階碳氫聚合物系列等新產品，也同樣會視需求，未來不排除在美國擴廠。

