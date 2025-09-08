租賃條例若修法通過 2萬元房租最多只能漲400元

房租類租金指數已連續25個月年增幅超過2%。（記者徐義平攝）

〔記者徐義平／台北報導〕房租仍在上漲，根據行政院主計處最新發布的8月房租類租金指數為109.15，持續攀歷史新高、且年增率達2.29%，房產業者指出，近期內政部研擬推動「租賃條例」修法，房東想漲租需半年前通知，且漲租幅度不得超過房租年指數，若以8月年增幅來看，若每月房租2萬元，一個月的漲租金額最多就是400元。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，目前國內通膨已降溫，恐難成為進一步推升房租上漲的主因，但整體房租仍受到市場供需影響，尤其現階段房市買氣欠佳，仍有利租屋市場，但整體經濟面表現普通，後續可觀察未來房租指數是否慢慢回到2%以內。

根據最新發布的8月房租指數為109.15，寫下歷史新高，且指數已較2020年同期上漲約1成，且以連續25個月，指數年增幅超過2%，不過，8月年增幅2.29%則是近17個月以來新低。

近期房市買氣冷清 租屋需求穩定

若以區域來看，北部地區房租指數年增率為2.35%，中部地區則是2.52%，南部區域則是2.03%，東部區域1.49%。

曾敬德指出，影響房租的因素眾多，包括近幾年的通膨、房價走揚、新成屋落成釋出的比價效應、房東房貸的資金成本增加、政府租金補貼增加租客的承擔能力等，不過，最後都還是要回歸到市場供需，新青安剛上路的確出現一波租轉買的現象，但近期房市買氣清淡，對於租屋需求仍維持穩定。

近幾年政府除了積極補貼租屋族，也希望房東多將閒置的房屋釋出，提出許多稅負上的優惠獎勵，而近期則是研議「租賃條例」進行修法，重點包括保障租客在訂約加續約時，可以享有一次合計3年租約、以及房東要漲租金必須提前半年告知租客，且房租漲幅不得超過當月房租指數年增率，由於政策仍研擬當中，未來可能還是會有些變化。

