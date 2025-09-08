緯創8月營收創同期新高 緯穎寫單月歷史新猷

緯創預期旗下AI伺服器下半年出貨逐季成長，第四季將成為今年營運高峰期。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕緯創（3231）受惠於輝達（NVIDIA）GB200、GB300伺服器出貨力道強勁，8月營收創下歷史同期新高，連續7個月超越千億元大關，今年前8個月業績同步寫下歷史新猷。緯穎（6669）8月營收創下歷史單月新高，前8月營收也創下歷年同期新高。

緯創8月營收1726.43億元，月減10%、年增92.2%，今年前8個月營收累計為1兆2621.44億元、年增92.64%；緯穎8月營收959.79億元，月增13.6%、年增198.1%，今年前8個月營收5719.06億元、年增171.79%。

緯創8月筆電出貨220萬台，月增10%、年增29.41%，桌機出貨80萬台，月增6.66%、年對年持平，顯示器出貨80萬台，月增6.66%、年對年持平。管理層看好筆電、顯示器第三季出貨表現可望季增個位數百分比，桌機則季對季持平。

緯創預期旗下AI伺服器下半年出貨逐季成長，第四季將成為今年營運高峰期，全年整體營收將創下歷年新高表現。關於美國新擴充的產能，管理層預計明年第一季投入使用，生產的品項涵蓋輝達（NVIDIA）GB200、GB300機櫃，後續也將導入其他新一代的AI伺服器產品線。

