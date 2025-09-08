今年底上路！國泰「小樹點」1點等於1元可直接投資股票、ETF

國泰「小樹點」1點等於1元可直接投資股票、ETF，預計今年底上路。（圖由國泰證券提供）

〔記者吳欣恬／台北報導〕國泰金控子公司國泰證券與神坊資訊（小樹生活）攜手推出業界首創「生活變現、定期穩健」服務，近日獲金管會核准試辦金融科技創新實驗案，讓客戶手中的點數不僅能兌換商品及電子票券、折抵保費等，還能直接透過定期定額申購股票、ETF等投資商品，預計今（2025）年底正式推行，

國泰證券總經理周冠成表示，國泰匯集跨集團之力，結合小樹點應用與金融投資商品，希望能透過點數折抵定期定額投資的方式，達到有感生活、無痛投資的效果，吸引年輕小資族群在不增加生活支出與負擔的前提下，以日常生活消費累積的點數，轉化為實質投資的資產。

國泰證券表示，「小樹點」為國泰金控暨子公司統一使用的集團數位點數，新服務預計年底試辦上線後，客戶可以透過國泰證券App以小樹點折抵台股定期定額投資金額，1點等於1元，最低門檻僅100點即可開啟投資旅程，且提供超過260檔熱門股票與ETF標的選擇，享有高彈性、低門檻的投資體驗。

國泰證券說明，即使日後因點數用罄而暫停投資，既有投資商品仍持續存在，待點數再次累積達一定門檻時，投資人可隨時透過App恢復投資。

金管會自2017年開放國內券商開辦「台股定期定額」服務起，投資金額從1年12億元，一路飆升至2024年1625億元，成為受投資人高度迴響的市場顯學。

國泰證券身為首批提供「台股定期定額」服務的券商，2024年總累積扣款金額達641億元、市占率近40%，此次創新試辦也象徵國泰證券打造多元數位投資服務的重要里程碑。

