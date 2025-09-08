廠房歲修，台塑四寶8月營收齊降。（資料照）

〔記者張慧雯／台北報導〕台塑四寶今（8）日公告8月營收，由於部分廠房歲修，四寶營收齊降，其中，台塑（1301）因歲修之故產銷量大減，8月營收月減率達10%最多；而台塑四寶也將於下午三點半宣布對第四季營運的最新看法。

台塑8月營收131.32億元、月減10.2％。主要8月有7個廠安排歲修，產銷量減少，加上配合液鹼外銷客戶船期安排，8月部分訂單延至9月出貨。

南亞（1303）8月營收208.5億元、月減1.4%。南亞表示，電子材料產品營收增加6.1億元，主要是業界對AI伺服器、高速網路交換器的購置與升級需求增加，帶動高階載板、銅箔基板等相關產品銷售量成長、售價提高，營業額增加；不過美國EG因部分6月訂單延至7月交運，8月營收相對減少，使營收小幅下滑。

台化（1326）8月營收232.37億元、月減0.4％。台化指出，主要是寧波廠PTA-6設備異常安排檢修，產銷量減少，影響4.8億元，否則其餘各公司營收都呈現成長。

台塑化（6505）8月營收544.99億元、月減3.6%。台塑化表示，主要是8月乙烯受庫存調度影響，8月全產品總銷售量40.7萬噸，反比上月減少0.8萬噸。

