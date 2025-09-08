石破茂閃辭日圓下挫 市場憂惹怒川普、午後匯價急拉

日本首相石破茂無預警宣佈辭職，週一（8日）日圓走貶。（彭博資料照）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕日本首相石破茂週日（7日）無預警宣佈辭職，週一（8日）日圓走貶，觸及148.57日圓，然貶太快，引發美國可能會再次進行口頭警告猜測，在交易員縮手下，日圓午盤過後急拉，回到147字頭。

綜合外媒報導，受到政治不確定干擾，日圓兌美元匯率今（8）日早盤一度觸及148.57日圓兌1美元，隨後貶勢收斂，下午盤回到1美元兌147.73日圓，小貶3.4角。

請繼續往下閱讀...

隨著石破宣佈辭職，加劇了投資人對於未來幾週新領袖出現前的不確定性。澳洲聯邦銀行（Commonwealth Bank of Australia）策略師孔恩（Carol Kong）表示，市場擔心自民黨下一任總裁將更傾向財政擴張，整體來看，日圓短期還是面臨下挫的壓力。

盛寶銀行（Saxo）首席投資策略師查納納（Charu Chanana）提到，由於自民黨缺乏明顯多數，投資人將保持謹慎態度，直到確定接班人，這將使日圓、債券和股票都維持高波動性，短期來看，日圓將持續走弱。

彭博策略師克蘭菲爾德（Mark Cranfield）則指出，如果日圓貶值得太快，外匯交易員則需要考量美國口頭警告的風險。另外一方面，由於美國就業數據疲軟，聯準會（Fed）預計將在本（9）月會議上討論降息2碼（0.5個百分點）的可能，美元預計也將走弱。

日本自民黨預計將在明天確定新總裁的選舉方式和投票日期，可能落在10月4日進行選舉，自民黨前幹事茂木敏充（Toshimitsu Motegi）已在今日率先表態參選，官房長官林芳正（Yoshimasa Hayashi）也有參選意願，其他呼聲較高的人選還有支持貨幣寬鬆的前政調會長高市早苗（Sanae Takaichi）和農林水產相小泉進次郎（Junichiro Koizumi）。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法