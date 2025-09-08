晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

石破茂閃辭日圓下挫 市場憂惹怒川普、午後匯價急拉

2025/09/08 15:11

日本首相石破茂無預警宣佈辭職，週一（8日）日圓走貶。（彭博資料照）日本首相石破茂無預警宣佈辭職，週一（8日）日圓走貶。（彭博資料照）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕日本首相石破茂週日（7日）無預警宣佈辭職，週一（8日）日圓走貶，觸及148.57日圓，然貶太快，引發美國可能會再次進行口頭警告猜測，在交易員縮手下，日圓午盤過後急拉，回到147字頭。

綜合外媒報導，受到政治不確定干擾，日圓兌美元匯率今（8）日早盤一度觸及148.57日圓兌1美元，隨後貶勢收斂，下午盤回到1美元兌147.73日圓，小貶3.4角。

隨著石破宣佈辭職，加劇了投資人對於未來幾週新領袖出現前的不確定性。澳洲聯邦銀行（Commonwealth Bank of Australia）策略師孔恩（Carol Kong）表示，市場擔心自民黨下一任總裁將更傾向財政擴張，整體來看，日圓短期還是面臨下挫的壓力。

盛寶銀行（Saxo）首席投資策略師查納納（Charu Chanana）提到，由於自民黨缺乏明顯多數，投資人將保持謹慎態度，直到確定接班人，這將使日圓、債券和股票都維持高波動性，短期來看，日圓將持續走弱。

彭博策略師克蘭菲爾德（Mark Cranfield）則指出，如果日圓貶值得太快，外匯交易員則需要考量美國口頭警告的風險。另外一方面，由於美國就業數據疲軟，聯準會（Fed）預計將在本（9）月會議上討論降息2碼（0.5個百分點）的可能，美元預計也將走弱。

日本自民黨預計將在明天確定新總裁的選舉方式和投票日期，可能落在10月4日進行選舉，自民黨前幹事茂木敏充（Toshimitsu Motegi）已在今日率先表態參選，官房長官林芳正（Yoshimasa Hayashi）也有參選意願，其他呼聲較高的人選還有支持貨幣寬鬆的前政調會長高市早苗（Sanae Takaichi）和農林水產相小泉進次郎（Junichiro Koizumi）。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財