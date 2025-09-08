繞道星國獲取先進晶片？字節跳動千名員工突改隸屬新加坡子公司

外媒指出，中國字節跳動千名員工突改隸屬新加坡子公司。（法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕外媒披露，TikTok母公司字節跳動旗下上千名IC設計部門人員，上週突然發現改隸屬於位於新加坡一家子公司。市場解讀，倘若IC設計人員向新加坡公司報告和匯報，可能有助於字節跳動獲取先進晶片技術。

綜合《路透》及《南華早報》報導，據字節跳動員工透露，該公司已將其約 1000 名員工的半導體團隊轉移到現有的新加坡註冊子公司 Picoheart （SG）。

根據商業登記資料，字節跳動在新加坡註冊一家名為Picoheart的實體，該公司成立於2023年10月。Picoheart在去年收購了中國記憶體製造商Innostar（創新服務公司），引起關注。

一位了解情況的消息人士稱，字節跳動上週通知了受影響的員工有關此次轉移的情況，並於本週將他們在企業協作工具-飛書（國際上稱為 Lark，字節跳動開發的企業協同運作與管理平台）上的內部消息平台，轉移到一個單獨的實體。員工被告知，他們的合約、工作地點、福利、績效評估和考勤管理政策保持不變。

字節跳動在回應澎湃新聞等中國媒體的詢問時表示，其晶片業務的主要負責實體保持不變，沒有裁員、分拆或實體變更。

報導稱，自2023年底以來，美國法律禁止中國企業利用台積電技術，要求代工生產超過某些效能閾值（performance thresholds）的先進AI晶片。外界認為，倘若IC設計人員是向新加坡公司報告和匯報，可能有助於字節跳動獲取先進晶片技術。而且，字節跳動在新加坡也有大型資料中心，TikTok執行長周受資也常駐在新加坡。

