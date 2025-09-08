全台家庭幫傭僅2000人 雇主每月繳交「一費用」是家庭看護工的2.5倍

全台家庭幫傭僅2000人，雇主每月繳交「就業安定費」，是家庭看護工的2.5倍。（資料照）

〔記者李靚慧／台北報導〕賴清德總統接受自由時報獨家專訪，拋出「鬆綁」外籍家庭幫傭申請門檻，讓「1個小孩」即可申請，釋出婦女勞動力。根據勞動部統計，至7月底全台外籍移工總數近85萬人，其中社福類移工近22萬人，然家庭幫傭只2000名，其餘均為以照顧老人病人為主的「看護工」。根據就業服務法規定，申請家庭幫傭每月必須繳交5000元的「就業安定費」，是家庭看護工2000元的2.5倍。

要如何落實賴清德總統「鬆綁」外籍家庭幫傭申請門檻，今日本報獨家專訪見刊後，勞動部相關單位正緊急會商，對外回應「持續研議與評估中」。根據相關規範，聘請外籍家庭幫傭的成本，高於聘請家庭看護工，但移工可從事的工作內容，也較看護工更廣，也就是對於雙薪家庭上班族的幫助更大。

聘請家庭幫傭，屬於從事家事類工作，月薪與看護工相同，每月不得低於2萬元，另需每月繳交5000元「就業安定費」，家庭看護工僅需繳交2000元。此外，雇主要為移工每月負擔6成健保費1384元，並繳納職災保險費每月54元，也就是不含加班費，每月基本支出為2萬6438元，若加上每週1天加班，金額上看3萬元，雇主另需負擔其食宿費用。

聘請「家庭幫傭」，移工可從事的工作範圍較「家庭看護工」寬廣。「家庭看護工」的工作內容嚴格限制在與被照顧人相關的範疇內，任何協助顧店、打掃全家、烹飪給全家、帶寵物或到親戚朋友家幫忙等行為，都屬於許可外工作，雇主若經查獲將面臨罰款。家庭幫傭則可提供全方位的家事服務，包括房屋清潔、烹飪、洗衣、採購，以及照顧家庭成員的日常起居。簡單來說，「家庭幫傭」可協助雇主遛狗，但「家庭看護工」就不行。

