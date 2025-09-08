總統拋放寬家庭幫傭資格 勞動部回應了

針對總統賴清德媒體專訪提及家庭幫傭條件放寬，勞動部提出回應。（記者李靚慧攝）

〔記者李靚慧／台北報導〕賴清德總統接受自由時報獨家專訪，拋出「鬆綁」外籍家庭幫傭申請門檻政策，讓「1個小孩」即可申請，釋出婦女勞動力。對此，勞動部回應表示，相關外籍幫傭政策方向我們都在持續研議與評估當中，也會適時地聆聽各界的意見。

賴清德提出的福利政策，要幫年輕家庭照顧老的、照顧小的，他以外籍家庭幫傭為例，目前規定家有3名6歲以下子女，或家中有4名以上12歲以下子女，其中2名6歲以下可以聘請，政府希望婦女勞動力能釋出，不一定要2個小孩，也可以1個小孩就可申請，也不一定要6歲以下，12歲以下也能聘請，以協助解決社會需要的民生議題。

針對總統媒體專訪提及家庭幫傭條件放寬，勞動部尚未有明確政策方向，但提出如下回應：

協助家庭減輕照顧子女的壓力，是行政院及相關部會長期以來一直持續在努力的目標，本部日前也推出育嬰留停的彈性化方案，相關外籍幫傭政策方向我們都在持續研議與評估當中，也會適時地聆聽各界的意見。

