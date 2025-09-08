災後商家設備汰換補助今開放申請 最高5萬元

經濟部「災後商家設備汰換補助」方案今開放受理申請。（圖取自商業服務業節能設備補助官網）

〔記者廖家寧／台北報導〕因應丹娜絲颱風及0728豪雨造成災區內店家攤商電器設備受損，經濟部辦理「災後商家設備汰換補助」方案，協助店家購置節能的電器設備，補助金額最高5萬元，今起受理申請。

補助方案今（8）日上午9點起開放線上申請，截止日為今年12月31日下午５點止，符合資格的受災店家或攤商在今年7月5日至114年12月31日間汰換購置節能設備，可申請購置金額50%、最高5萬元的補助。

請繼續往下閱讀...

商業署已建立補助申請網站（https://www.essc.org.tw），提供補助須知、申請書附件、受災證明範本等資訊，也設置專人提供諮詢服務專線02-8978-5999。

經濟部商業發展署表示，本次補助方案秉持「從寬從優從簡」的精神，旨在減輕受災店家的重建負擔，只要營業場所位於行政院公告的災區範圍內，且非歇業或解散狀態的店家，符合資格即可申請，本項補助方案也適用地方政府列管的傳統市場及夜市攤商。

本次補助品項包含能源效率分級標示為一級的空調、電冰箱及瓦斯爐及具有節能標章的照明燈具、冷凍櫃（箱）及空氣源式熱泵熱水器等。

商業署表示，除分攤店家購置費用外，亦有助於未來降低營運成，鼓勵業者藉此方案補助，改購置更高效、節能的設備，可有效減少電器設備的用電量，為店家節省電費的支出。

商業署提醒，申請店家在購置節能設備並安裝完成後，需至補助網站進行線上申請。申請時只需填寫申請書、提供受災照片或證明文件、購買設備的統一發票、完工證明即可，另別忘了傳送金融機構存摺封面等文件以利於撥付補助款。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法