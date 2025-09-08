7歲學寫程式！他靠AI翻身「18歲成為CEO」月賺逾4千萬

年僅18歲的Zach Yadegari靠AI爆紅成為超年輕CEO。（翻攝自網路）

〔財經頻道／綜合報導〕美國一名年僅18歲的青年，短短一年間靠著自創AI熱量計算App爆紅，每月營收高達140萬美元（約新台幣4259萬元），事實上，他在7歲時就開始學習程式設計，高中時打造遊戲網站賣出10萬美元（約新台幣304萬元），如今更直接躍升為新星CEO。

《CNBC》報導，18歲的Zach Yadegari是邁阿密大學商學院新生，但與大多數新生不同的是，他並不打算在學院裡久留，因為他已是Cal AI的共同創辦人兼CEO。目前Cal AI已有30名員工，這款熱量追蹤App於2024年5月推出，如今的成功讓他相信，自己很可能會在同屆同學畢業前就全職經營這家公司。

Zach Yadegari年紀輕輕事業有成，在社群媒體上，他會高調展示創業CEO的奢華生活，在豪宅與朋友們「幾乎每天開派對」，甚至在Instagram影片裡炫耀開著藍寶堅尼去上課，引來年輕粉絲追捧。

這位少年CEO坦言，未來兩年內考慮出售Cal AI或交棒給新管理層，自己將再投入新的AI事業，立志成為「連續創業家」。不過嚴格來說，他早已達成，他在高中一年級時，他建立了一個名為Totally Science的遊戲網站，幫助學生突破學校的網路封鎖玩線上遊戲。今年2月，他以約10萬美元的價格，將該網站賣給遊戲公司Freeze Nova。

而早在7歲時，Zach Yadegari的母親就送他去參加程式夏令營，之後，他開始「瘋狂看YouTube」自學各種程式教學，甚至私訊網上的程式設計師與創作者請教技巧。在推出Totally Science後，他開始嘗試開發能爆紅的手機App。

Zach Yadegari與程式夏令營認識的朋友合作負責寫程式，團隊先花2000美元（約新台幣6.1萬元）進行社群行銷測試，反應相當熱烈。Cal AI在推出首月收入超過2.8萬美元（約新台幣85萬元），第二個月更達11.5萬美元（約新台幣350萬元）。團隊開始擴張，一邊面試新員工，一邊開發產品。他在高中課業之外，每週仍花40小時開發App、與設計師和工程師討論新功能。

他的目標是超越業界龍頭MyFitnessPal（號稱擁有2.7億用戶），讓Cal AI成為最大熱量追蹤App。根據公司發言人表示，截至7月，Cal AI下載量已達830萬次，並計劃透過加強招聘、增加行銷投入、推出新功能來快速擴張。

