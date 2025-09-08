晴時多雲

美國實施對等關稅 業者盼台糖加州蘭園年底前轉型為台灣蘭花生產基地

2025/09/08 12:40

隨美國實施對等關稅，台灣蘭花輸美訂單減少15%。（資料照）隨美國實施對等關稅，台灣蘭花輸美訂單減少15%。（資料照）

〔記者楊媛婷／台北報導〕美國實施對等關稅，目前除半導體以外產品輸美稅率都增加20%，台灣農產品輸美大宗之一就是蝴蝶蘭，農業部已將台糖在加州蘭園轉為轉運生產基地，台灣蘭花產銷發展協會今（8日）表示，因應美國花卉市場主要檔期都在上半年，盼生產基地年底前啟用，也希望立院盡速三讀通過政府對業者的獎勵輔導措施。

台灣蘭花8成外銷，2成內銷，外銷最大市場就在原本輸美0關稅的美國，並且主要都是大苗運輸到當地後，再由當地業者接力育成後上市，依農業部統計，台灣蝴蝶蘭去年外銷產值超過1.5億美元，其中美國占總體蝴蝶蘭花外銷量的1/3，隨美國實施對等關稅，台灣蘭花產銷發展協會祕書長曾俊弼表示，今年4月到7月期間整體訂單比往年同期減少15%，不過因4月時就得知美國將實施對等關稅，在緩降10%關稅期間，業界就提出希望可將台糖原本在加州的蘭園轉為台灣蘭花業者的生產基地。

曾俊弼表示，希望可將該蘭園做為台灣蘭花在美國生產的營運樞紐，台灣1年約2300萬株蘭花大苗輸出到美國，台糖加州蘭園的容納量約可到500萬株，並且可以拉升良率，進而降低成本，也增加競爭力。

曾俊弼指出，台灣蘭花在美國市場的主要競爭者就是荷蘭，荷蘭現在的稅率低於台灣，美國與加拿大、墨西哥簽訂美墨加協定，墨、加農產品可0稅輸入美國，荷蘭蘭花業者則早在加、墨兩國布局生產，直接零關稅輸入，也因此台灣蘭花業者更需要生產基地以增加競爭力，因美國花卉市場的主要旺季都是以上半年為主，考量生產排程等，當然希望可年底就進駐啟用，因蘭園還需要升級冷鏈設備等，考量時程，可分批推動啟用。

曾俊弼表示，目前農業部有提出許多協助業者的措施，輸美市場的部分包含提供獎勵措施與補助方案外，還有提供銀行貸款，協助業者應對變局，但更重要的是政府許多措施仍待立院三讀通過，希望立院可以加速程序，才能讓政府提供業者的及時雨來得真正及時。

農業部表示，將持續提供產業界金融支持與產業支持，另也考量美國以外市場也可能面臨其他國家蘭花搶市，因此也會提供美國以外市場的行銷協助。

