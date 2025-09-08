晴時多雲

中菲行8月年減月增 看好第4季空運旺季表現

2025/09/08 11:36

中菲行空運總裁邱鈞榮。（記者王憶紅攝）中菲行空運總裁邱鈞榮。（記者王憶紅攝）

〔記者王憶紅／台北報導〕中菲行 （5609） 8月自結集團營收24.56億元，年減0.4%，月增3.5%，累計1月至8月集團營業額為192.39億元，較去年同期成長13%。

中菲行指出，由於台幣兌換美元大幅升值，平均匯率由去年同期的32.30元升值到今年8月的30.14元，大幅增加6.7%，因此雖然8月份空、海運貨運量皆較去年同期成長超過20%，但是受到匯率換算影響，營業額的成長因而受到影響。

中菲行指出，8月空運市場，隨著美國及全球關稅上升，貿易環境充滿不確定性，許多企業因此選擇提前出貨、調漲價格並調整供應鏈。傳統的空運旺季即將來臨，台灣及東南亞空運需求推升，尤其是越南、泰國與馬來西亞，前往美國的出口貨量超越中國，人工智慧伺服器、消費性電子產品及其他高科技產品需求旺盛，亞洲地區市場繁忙，運價得以維持。

8月海運市場，由於關稅影響貨物流向，北美港口的貨量仍偏弱，儘管關稅暫時達成緩衝，但過剩運力與需求疲軟仍對市場造成壓力，加上因為美國關稅 6 月與 7 月的提前出貨，消化了大部分傳統旺季貨量，整體海運市場放緩，亞洲地區的艙位及運費則保持穩定。

