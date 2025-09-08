Fed降息成定局！新台幣勁揚逾1角 升破30.5元關卡

美降息預期高漲！新台幣勁揚逾1角，升破30.5元關卡。（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕美國上週公布關鍵的就業數據遠低於市場預期，聯準會9月降息已成定局，在美元指數跳水下，週一新台幣兌美元匯率一舉升破30.5元關卡，勁揚逾1角。

美國勞工部數據顯示，8月失業率攀升至4.3%，雖然符合市場預期，但非農就業人口僅增加 2.2 萬人，遠低於經濟學家預估的 7.5 萬人。數據公佈後，美元全面走弱，美元指數從98跌回97，利率期貨市場認為Fed本月降息1碼機率逼近100%、降息2碼機率也超過1成。

新台幣匯價一早反應美元走勢，以30.6元、升值1.5分開出，隨後迅速升破30.5元關卡，目前最高升抵30.454元、勁揚1.61角；台股也同步大漲逾百點，呈現股匯雙漲局面。

但主要亞幣升貶互見，其中，日本首相石破茂7日宣布辭職，日本政局動盪，使日圓兌美元匯率由升轉貶，目前回到148.57，在亞幣中走勢偏弱。

