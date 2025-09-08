焦點股》宏致：AI業務動能強勁 衝上15年新高

除了伺服器事業有成，宏致也繼續分階段處分中國南通大地持股，實現投資利益。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕連接器廠宏致（3605）持續優化旗下產品組合，法人看好8月受惠於AI伺服器MCIO連接介面出貨，單月營收可望年月雙增，第3季業績有機會季增雙位數百分比，宏致今日早盤股價受到利多心理預期激勵，截至上午10時26分暫報漲停價82.5元，創下15年波段新高價，成交量約2萬3212張。

MCIO為多通道輸入與輸出連接器，屬於高密度、高速的連接解決方案，專為伺服器主機板與各種高速I/O模組（如NVMe SSD、GPU）之間的連接而設計。宏致於此類別產品的全球滲透率已超過1成，特定代工廠的採用率更上看3至4成，法人看好明年出貨量翻倍之下，全球市占率可望年增10個百分點。

由於雲端服務供應商（CSP）持續鎖定特殊積體電路晶片，以降低採購成本，宏致也已切入相關供應鏈，預期第四季開始供貨，除了伺服器事業有成，宏致也繼續分階段處分中國南通大地持股，以實現投資利益，法人看好宏致明年每股稅後盈餘（EPS）可望站上6元，創下2009年以來新高。

