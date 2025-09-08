每月不到3萬退休金 ! 入住便宜養老院 日本老奶奶陷「1困境」

日本養老院價格差異大，一位老奶奶搬進收費「低價」的養老院後，意識到殘酷的現實。（示意圖，路透）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕當照顧父母成為現實時，許多日本家庭面臨尋找養老院的挑戰，若是單以便宜的月費為主要考量，入住後可能會後悔。據報導，日本養老院費用差異甚大，竟高達5個隱性陷阱，其「總費用陷阱」並非單靠宣傳冊就能發現。

日媒報導，東京養老院價格差異甚大，55歲的田中女士為了讓罹患輕度失智症的82歲母親獲得24小時照顧，選擇了一家不包含入院費的低價養老院，每月費用僅需15萬日圓（約新台幣3.08萬元），但入住後的真相卻令她大失所望，因為照護員的頻繁流動，讓她的母親出現日漸封閉狀態，住的不安心。

田中女士指出，東京養老院動輒入會金高達數百萬日圓、月費高達30萬日圓（約新台幣6.17萬元），以母親每月14萬日圓（約新台幣2.8萬元）的退休金，要找到所能負擔的養老院，曾令她十分茫然。因此，當她找到這家便宜的養老院時，立刻申請參觀。

據報導，雖然這家養老院建築老舊，但整潔乾淨，餐食看似營養均衡，費用更是遠低於其他養老院，讓田中女士一度感到安心。然而，短短1個月，她便察覺異常。

對於失智長者來說，熟悉感至關重要，而照護員的頻繁流動，並常常不告而別，讓她的母親日漸封閉自己。更令田中女士震驚的是，3個月後她再來探望，發現母親房內的緊急呼叫繩被移到難以觸及的位置，清潔品質也明顯下滑。

許多經驗豐富的照護員消失後，取而代之的是一群年輕、顯然缺乏培訓的新進人員，她甚至聽見員工低聲抱怨，「低薪卻工作量大，誰受得了」。田中女士因而理解，低價養老院的背後的代價，正是「人力成本的壓縮」。

數據顯示，東京付費養老院的平均入院費為990萬日圓（約新台幣203.8萬元），比全國平均的696萬日圓（約新台幣143.3萬元）高。

此外，含入院費的平均月費為29.9萬日圓（約新台幣6.15萬元），高於全國平均的25.7萬日圓（約新台幣5.29萬元）。不含入院費的平均月費為33.4萬日圓（約新台幣6.87萬元），高於全國平均的20.7萬日圓（約新台幣4.26萬元）。

根據LIFULL Care的數據，東京共有1180家付費養老院，其中世田谷區最為集中，共有104家。其中，入院費超過1000萬日圓的豪華養老院，入住費中位數為2136萬日圓（約新台幣440萬元），月費為31萬日圓（約新台幣6.38萬元）。與所有收費養老院相比，入院費約高出3倍、月費約高出1.2倍，但所提供的服務比普通養老院更全面，共享設施和房間也更高檔。

所謂包含入院費的養老院是指，入住時需一次繳納數百萬至數千萬日圓不等金額，主要依地段、設施檔次、服務內容而異，其入住後的月費相對較低（通常月費為15-25萬日圓）。這類被視為「繳房租」的性質，用於確保入住者能長期居住，即使高齡後入住多年也不會被趕走。

至於不包含入院費的養老院是指，不收一次性費用，只需繳交月費（通常月費是20-35萬日圓）。這類以「月租制」方式運作，包含了房租、管理費、餐食費、基本照護費，入住容易，對經濟能力有限的家庭比較友善，但部分養老院會因削減人力、降低服務品質來壓低成本。

日媒指出，養老院的基本費用會在養老院的宣傳冊上列出，但即使是同一家機構，根據所需護理的等級和所使用的服務，包括地點、建造成本和房間規格、共享設施詳情、人員配置與照護系統以及品牌價值及營運主體，都會影響實際月費，可能相差數萬日圓。

根據日本《介護勞動實態調查》，照護員離職率約為13.1%，雖與全產業平均差距不大，但人手不足卻尤為嚴重。

雪上加霜的是，照護員薪資長期偏低，全職人員平均月薪僅約33至34萬日圓（約新台幣近6.79-6.99萬元），年收入約400萬日圓（約新台幣近82.3萬元），遠低於全產業平均。這些結構性問題，迫使許多設施只能靠「削減人力成本」維持低價，卻也導致服務品質惡化。

雖然也有部分設施能透過地理位置偏遠、翻修既有建物、大型企業規模經營或數位化管理來壓低成本，但「極端低價」往往意味著背後存在隱憂。

現在田中女士深感後悔，只看重母親能否用退休金支付，卻忽略了最重要的安心感。再便宜的設施，如果不能讓她過得安穩，就毫無意義。目前，她已經開始尋找更安全、更可靠的養老院，即便費用較高，但也才是長遠之計。

日媒指出，這案例凸顯出日本養老院費用的巨大落差與品質差異。對於即將面臨父母照護問題的家庭而言，「便宜未必划算」是一堂沉重卻真實的課。

