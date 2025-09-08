晴時多雲

焦點股》長興：無畏利空 放量上攻

2025/09/08 10:56

無畏利空，長興股價放量上攻。（擷取自官網）無畏利空，長興股價放量上攻。（擷取自官網）

〔記者張慧雯／台北報導〕台積電（2330）股價上漲，供應鏈也紅通通！8月中旬傳出取得台積電CoWoS先進封裝材料訂單的化工股長興（1717），雖上週甫從處置股票「出關」即遇利空，連跌兩日，但上週五隨即翻紅，今日再度放量上攻、一度大漲逾9%，截至10:24分為止，長興股價上漲2.3元、暫報45.95元、漲幅逾5%，成交量超過4.5萬張。

9月3日台積電南京廠被美國取消「經驗證終端用戶」（VEU）資格，市場更盛傳供應鏈恐「去中化」，半數廠房位於中國的長興股價隨即下跌，不過，市場看好長興仍有海外廠，同時，長興更是達興材料（5234）的大股東，在達興股價大漲下，長興自然也是受惠股，因此，市場買氣逐漸回籠。

觀察長興三大法人動向可發現，外資連兩日買超、合計買超張數2159張，自營商連兩日買超合計555張，主力上週五買超216張，買超券商以麥格理、元大證券為主；法人分析，長興今年第1季、第2季每股稅後盈餘（EPS）都是0.3元，累計上半年EPS0.6元，不過根據長興公告，7月單月EPS已達0.28元，獲利明顯好轉，預估下半年營收獲利都將超越上半年表現，長線持續看好。

