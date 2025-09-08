台北市勞動局釋出701個職缺 多元產業徵才

台北市勞動局將於9日至12日，在艋舺、西門、北投、信義、景美、南港東明及內湖等就業服務站，舉辦微型徵才活動，共釋出701個工作機會。（台北市勞動局提供）

〔記者蔡愷恆／台北報導〕台北市勞動局將於9日至12日，在艋舺、西門、北投、信義、景美、南港東明及內湖等就業服務站，舉辦微型徵才活動，共釋出701個工作機會，職缺包含主管職、門市營運、餐飲內外場、儲備幹部、採購專員、客服行政、旅宿接待、品牌行銷、人資、照服員、房務員等。勞動局表示，無論是社會新鮮人、轉職或是二度就業者，都可以選擇適合自己的崗位，並參與企業培訓計劃。

勞動局提到，這次餐飲業徵才，達美樂披薩儲備店長4萬7000元；逐鹿餐飲晚班內外場皆有4萬元以上薪資；阿爾法餐飲正職內外場人員4萬5000元；錢櫃中班正職4萬2500元、中班儲備幹部4萬5500元；漢記（朱記餡餅粥）內外場儲備幹部4萬4000元；台灣壽司郎正職4萬元起薪；阿爾法餐飲計時人員最高時薪達250元。

勞動局說明，零售業及旅宿業高薪方面，Mia C’bon頂級超市儲備主管、森石窯外場儲備幹部及麵包烘焙二手、師傅均達4萬3000元；全家便利商店支援大夜4萬元起；東棧商旅會計專員（總部）4萬2000元、大夜_櫃檯人員4萬元。還有微笑單車釋出超過50個職缺，包含調度專員、維護專員等，夜班月薪最高可達48K，計時人員時薪195元至240元。

勞動局也補充，為因應高齡社會需求，采鋐照護伴隨居家長照、台北市立聯合醫院、安德利居家長照、行愛住宿長照（公辦民營）及心路機動工作隊等長照醫療機構共同加入徵才行列中，尋找具照服員資格的求職者。

