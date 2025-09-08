晴時多雲

630萬退休金、月領2.94萬養老金！8旬老翁因「2行為」 兒看到存摺當場驚呆

2025/09/08 13:36

630萬退休金、月領2.94萬養老金！8旬老翁因避談錢，且是「自己做主」的人，結果將錢全借給朋友，存摺只剩數萬日圓。（彭博）630萬退休金、月領2.94萬養老金！8旬老翁因避談錢，且是「自己做主」的人，結果將錢全借給朋友，存摺只剩數萬日圓。（彭博）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕日本1名83歲老翁隆（化名），擁有1筆3000萬日圓（約新台幣630萬元），且每月領14萬日圓（約新台幣2.94萬元）養老金，原本兒子茂木圭介（化名）以為可從存摺看到1筆為數不少的積蓄，然當他看到存摺餘額竟是“數萬日圓”時，當場驚呆，一問之下，才知父親的錢全被朋友借走，且完全沒留收據、欠條，由於父親一直避談錢，且是「自己做主」的人，如今一生的積蓄只能付諸東流。

根據日媒《THE GOLD ONLINE》報導，住在埼玉縣的圭介是1名在東京工作的上班族。每年都會去父母住的千葉縣幾次，但因工作忙，無法回父母家，所以這次我大約兩年來第1次回家。

當我對門口放一堆鈔票時感到很好奇，就喊了父親一聲，他說：『我們聊一會兒錢吧。』

由於父親在當地1家中小企業工作了40多年，退休時應獲得約3000萬日圓的退休金，且目前每月領取14萬日圓的養老金生活，所以圭介認為他至少還有1000多萬日圓的積蓄。

因此，當父親從抽屜裡拿出1本舊存摺時，圭介感到心中一陣激動，不過，當他翻閱存摺時，餘額是“數萬日圓”時，當場驚呆。

「我簡直不敢相信，我應該花掉退休金，支付母親的照顧費用。」 會不會是騙局？ 我什麼想過。

當圭介問道時，隆張開了沉重的嘴。

「… 我被1個熟人問了。 生意不順利。 一開始大約是50萬日圓（約新台幣10.5萬元），但後來逐漸增加... 當我意識到這一點時，我無法阻止它。」

而這是1筆不能稱為投資騙局的“個人貸款”，且沒有留下收據或欠條，因此，無法將它們提告到法庭。

隆進一步指出，「我怕家人知道，所以一直保持沉默，但我認為我已經到了極限......」

在聽到這件事後，圭介說，他當場驚呆了。

圭介說，父親一直是那種『自己做主』的人，避免談錢，但最終卻是致命的。 我很後悔我應該早點介入。

根據警察廳的統計數據顯示，特殊詐騙的受害者中有70%以上是老年人，“即使看起來很健康，財務判斷也存在風險”已成為一個社會問題。

以這件事為例，圭介意識到談論金錢不應該成為禁忌，應該在家庭成員之間公開，最後，圭介列出了隆的所有帳戶和保險，並註冊了監控服務。如今他的父親鬆了一口氣，因為他定期收到家人的財務交易通知。

