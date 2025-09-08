黃金市場恐「變天」？ 倫敦28兆美元交易被重塑 外媒曝「撼動時間」

美媒指出，數位黃金可能很快就會撼動倫敦貴金屬市場。（美聯社資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕世界黃金協會（WGC）近日提出一項大膽構想，計劃推出由倫敦金庫實體金條支持的代幣化資產「共同黃金權益」（pooled gold interests, PGIs）。此舉有望改變規模高達9275億美元（約新台幣28.27兆元）的倫敦黃金市場，為黃金交易開啟全新篇章。

簡單來說，根據WGC規畫，這項新的黃金數位單位名為「共同黃金權益，將允許銀行業者和投資人買賣存在獨立帳戶內的實體黃金部分所有權，這項制度將於明年第1季在倫敦展開商業試行計畫。

請繼續往下閱讀...

WGC 市場結構與創新全球主管奧斯溫（Mike Oswin）向 《CNBC》表示，PGI 可能成為黃金市場的「第三支柱」，補足現有的實體黃金交割與非指定黃金結算機制。這將賦予投資人對金庫黃金的法律所有權，並首次允許交易400盎司金條的「部分份額」，這不僅能降低進入門檻，也讓黃金更容易被用作投資與金融抵押品。

過去，黃金雖被視為抵押資產，但因實體金條在金庫間轉移不便，難以廣泛應用。WGC希望藉由數位化，讓黃金像債券或現金一樣能被靈活用作抵押，甚至未來不排除用於期貨合約的實際結算。

根據WGC資料，截至6月底，倫敦金庫共存放8776公噸黃金，價值約9275億美元，平均每日清算2000萬盎司。奧斯溫強調，數位黃金的推動不僅著眼於倫敦，也將探索在美國及其他市場的可能性。

然而，市場看法並非一致。投資公司 AJ Bell投資總監莫爾（Russ Mould）指出，黃金投資人長久以來偏愛其「實體資產」特性，數位化反而可能讓他們質疑黃金的避險價值。他認為，真正的黃金多頭往往希望避開金融複雜性與槓桿，而這些正是加密貨幣和衍生品市場波動的根源。

WGC在白皮書中形容數位黃金是「重塑格局的獨特機會」。但最終能否改變市場習慣，仍取決於投資人對「黃金代幣化」的接受度。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法