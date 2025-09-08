焦點股》中石化：處分高雄橋頭廠在即 股價大漲

處分高雄橋頭廠在即，中石化股價大漲。（資料照）

〔記者張慧雯／台北報導〕受到高雄橋頭廠廠房標售明日即將開標，塑膠股中石化（1314）今日股價開盤後放量衝高，一度漲逾8%，截至9:27分為止，中石化股價上漲0.39元、暫報7.63元、漲幅超過5.39%，成交量已超過2.1萬張，早盤最高來到7.84元。

中石化子公司鼎越開發的「京華廣場」商辦案因捲入弊案，土地遭法院扣押，目前暫停銷售中，為此，中石化不僅宣布處分高雄前鎮區3.6萬坪土地，同時高雄橋頭工業廠房也委託第一太平戴維斯公開標售，預計9月9日開標。房地產業者分析，橋頭廠鄰近台積電高雄廠及楠梓科技產業園區，且靠近高雄捷運紅線都會公園站及國道1號楠梓交流道，適合半導體設備廠商、半導體材料商或電子零組件等相關產業進駐。

觀察三大法人進出可發現，外資連續兩日買超中石化合計6134張，上週五投信小幅賣超77張、主力賣超222張；法人分析，中石化股價易受案情影響，且出售土地的資金主要是用在聯貸案，但整體而言，無論是橋頭廠或高雄「特貿五」土地，若順利脫標可有效強化中石化財務體質，股價低檔反彈也在情理之中。

