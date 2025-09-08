晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 證券產業

禾榮公開申購吸引17.8萬筆標單 中籤率估不到2％

2025/09/08 09:47

禾榮科技公開申購共吸引逾17.8萬筆標單，中籤率估計不到2%。圖為禾榮科技經營團隊。（資料照）禾榮科技公開申購共吸引逾17.8萬筆標單，中籤率估計不到2%。圖為禾榮科技經營團隊。（資料照）

〔記者陳永吉／台北報導〕創下生技股承銷價金額之最的禾榮科技（7799），上週五結束為期三天的公開申購期，根據證交所最新統計，禾榮科技三天公開申購期共吸引17萬8141筆公開申購單，若扣除不合格標單，以該公司釋出的2843張公開申購張數計算，中籤率估計近2%。

由於禾榮科技近期興櫃參考價約在840元上下，以公開申購價600元計算，抽中1張可賺24萬元，因此吸引投資人積極參與，估計共凍結市場資金1068億元。

禾榮科技為知名的漢民集團所投資，該公司專注於癌症精準治療領域，並全球加速器硼中子捕獲治療（AB-BNCT）領域的具有領先地位，BNCT是一種高選擇性、低副作用的癌症精準治療技術，透過中子束與癌細胞內的硼-10元素反應，產生高能帶電粒子，精準摧毀癌細胞，且充分保護周圍正常組織，對於腦瘤、頭頸癌、黑色素瘤等難治性腫瘤展現出突破性的治療潛力。

不過法人預期禾榮最快到2027年才能獲利，今明兩年每股虧損都會超過2元。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財