禾榮公開申購吸引17.8萬筆標單 中籤率估不到2％

禾榮科技公開申購共吸引逾17.8萬筆標單，中籤率估計不到2%。圖為禾榮科技經營團隊。（資料照）

〔記者陳永吉／台北報導〕創下生技股承銷價金額之最的禾榮科技（7799），上週五結束為期三天的公開申購期，根據證交所最新統計，禾榮科技三天公開申購期共吸引17萬8141筆公開申購單，若扣除不合格標單，以該公司釋出的2843張公開申購張數計算，中籤率估計近2%。

由於禾榮科技近期興櫃參考價約在840元上下，以公開申購價600元計算，抽中1張可賺24萬元，因此吸引投資人積極參與，估計共凍結市場資金1068億元。

禾榮科技為知名的漢民集團所投資，該公司專注於癌症精準治療領域，並全球加速器硼中子捕獲治療（AB-BNCT）領域的具有領先地位，BNCT是一種高選擇性、低副作用的癌症精準治療技術，透過中子束與癌細胞內的硼-10元素反應，產生高能帶電粒子，精準摧毀癌細胞，且充分保護周圍正常組織，對於腦瘤、頭頸癌、黑色素瘤等難治性腫瘤展現出突破性的治療潛力。

不過法人預期禾榮最快到2027年才能獲利，今明兩年每股虧損都會超過2元。

