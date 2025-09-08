晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 證券產業

焦點股》台積電：股價衝1195元 逼近歷史高點

2025/09/08 09:38

台積電股價衝1195元，逼近歷史高點。（資料照）台積電股價衝1195元，逼近歷史高點。（資料照）

〔記者洪友芳／新竹報導〕SEMICON Taiwan 2025國際半導體展本周在南港展覽館登場，半導體類股勢必成為市場焦點，台積電（2330）今股價以1195元開出，上漲15元、漲幅逾1.27%，接近1200元歷史高價，市值為30.98兆元。

美股週五（5）四大指數跌多漲少，但費城半導體指數逆勢上漲1.65%，台積電ADR上漲達8.2元、漲幅3.49%，顯示AI需求強勁，台積電先進製程稱霸全球，業界看好營運前景，連英特爾財務長都公開表態「將永遠與台積電合作」，不過，受到關稅與川普政策不確定變數影響，大盤指數雖衝高，台積電今早盤股價並未能突破高點。

SEMICON Taiwan 2025是半導體業年度重頭戲，展會於9月8日起以系列高峰論壇揭開序幕，並於9月10日至12日在台北南港展覽館盛大登場，今年適逢展會30週年，全面升級為「國際半導體週」，預計將吸引來自56個國家、超過1200家企業、逾4100攤位參展，17個國家館參與更創下歷史新高。

link

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財