焦點股》台積電：股價衝1195元 逼近歷史高點

台積電股價衝1195元，逼近歷史高點。（資料照）

〔記者洪友芳／新竹報導〕SEMICON Taiwan 2025國際半導體展本周在南港展覽館登場，半導體類股勢必成為市場焦點，台積電（2330）今股價以1195元開出，上漲15元、漲幅逾1.27%，接近1200元歷史高價，市值為30.98兆元。

美股週五（5）四大指數跌多漲少，但費城半導體指數逆勢上漲1.65%，台積電ADR上漲達8.2元、漲幅3.49%，顯示AI需求強勁，台積電先進製程稱霸全球，業界看好營運前景，連英特爾財務長都公開表態「將永遠與台積電合作」，不過，受到關稅與川普政策不確定變數影響，大盤指數雖衝高，台積電今早盤股價並未能突破高點。

請繼續往下閱讀...

SEMICON Taiwan 2025是半導體業年度重頭戲，展會於9月8日起以系列高峰論壇揭開序幕，並於9月10日至12日在台北南港展覽館盛大登場，今年適逢展會30週年，全面升級為「國際半導體週」，預計將吸引來自56個國家、超過1200家企業、逾4100攤位參展，17個國家館參與更創下歷史新高。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法