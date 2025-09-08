台股開盤》川普簽署45項關稅豁免 指數漲逾200點觸及24729點新天價

川普簽署 45項關稅豁免，指數漲逾200點觸及24729點新天價。（資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕川普簽署行政命令，45項關鍵產品關稅豁免，最快8日上路，受此激勵，台股週一在台積電開盤上漲15元帶動，指數開盤跳空漲 116.27點，以24610.85點開出，一舉突破新高，在電子股全力衝刺，傳產助陣，指數開高走高，漲235點，來到24729點新天價，不過，急漲創高，在賣單調節，及金融股走勢不振，指數漲勢收斂，早盤漲逾150點。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法