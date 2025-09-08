台股開盤》川普簽署45項關稅豁免 指數漲逾200點觸及24729點新天價

川普簽署 45項關稅豁免，指數漲逾200點觸及24729點新天價。（資料照）
〔財經頻道／綜合報導〕川普簽署行政命令，45項關鍵產品關稅豁免，最快8日上路，受此激勵，台股週一在台積電開盤上漲15元帶動，指數開盤跳空漲 116.27點，以24610.85點開出，一舉突破新高，在電子股全力衝刺，傳產助陣，指數開高走高，漲235點，來到24729點新天價，不過，急漲創高，在賣單調節，及金融股走勢不振，指數漲勢收斂，早盤漲逾150點。
美國總統川普五日簽署行政命令，最快8日對與美國達成鎳、金、鎢等其他金屬，以及藥品成分、化學品之工業出口協議的貿易夥伴，提供部分關稅豁免，同時對矽膠產品課徵關稅。
路透報導，最新行政命令列出超過45類商品，若盟邦與美國簽訂框架協議，降低川普的「對等關稅」，以及依據國家安全法232條款課徵的關稅，即可享有零關稅待遇。該命令讓美國的關稅符合其在貿易架構協議中的承諾，美國與日本、歐盟等盟友之前已達成相關協議。link
