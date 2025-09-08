晴時多雲

國際財經

OPEC+宣布自10月起每日增產13.7萬桶

2025/09/08 09:48

OPEC+週日舉行線上會議，決議自10月起每日增產13.7萬桶石油。（示意圖，路透）OPEC+週日舉行線上會議，決議自10月起每日增產13.7萬桶石油。（示意圖，路透）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕石油輸出國家組織與盟國（OPEC+）週日（7日）宣布，自10月起每日增產13.7萬桶石油。

《路透》報導，OPEC+週日舉行線上會議，決議自10月起每日增產13.7萬桶石油，雖此次增產幅度遠低於8月與9月每月逾55萬桶、以及6月與7月約41萬桶的規模，但此舉象徵OPEC+提前啟動原訂2026年底前才解除的減產計畫，釋出其中165萬桶的產能。

報導指出，OPEC+自今年4月起開始逐步解除長期以來支撐油價的減產政策，逐步增產原油。不過，在市場普遍預期北半球冬季可能出現供過於求的情況下，OPEC+週日進一步增產的決定仍令外界感到意外。

對於OPEC+增產決定，雷斯塔德公司分析師、前OPEC+官員萊昂（Jorge Leon）表示，雖然增產的桶數不多，但傳遞的訊息卻很重大，即OPEC+寧願冒著價格下跌的壓力，也要爭奪市場份額。

萊昂還補充表示，OPEC+在夏季需求旺盛時增產相對容易，但隨著第4季即將到來，全球石油需求預料將放緩，屆時才會是對產油國政策真正的考驗。

根據《investing.com》數據，截至台灣時間9月8日早上9點30分左右，紐約西德州中級原油2025年10月交割價上漲0.67美元，或1.08%，暫報每桶62.54美元；布蘭特原油2025年11月交割價上漲0.68美元，或1.04%，暫報每桶66.18美元。

